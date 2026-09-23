Campionatul Județean Under 13, cu 12 participante, la debut

Campionatul Județean Under 13, cu 12 participante, la start | Vezi programul primei etape

Campionatul Județean Under 13 Clasic (mai este și cei interjudetean, cu Alba, Sibiu și Mureș) are 12 combatante, prima rundă, în perioada 24-26 septembrie fiind următoarea

CS Ocna Mureș – Optimum GT Sport, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Pianu, Sportul Câmpeni – Star Pro Optimum, Spicul Daia Română – CS Zlatna, CSȘ Blaj – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Voința Stremț – CS Universitar Alba Iulia.

Întrecerea organizată de AJF Alba se dispută în sistem tur/retur, cu 10 etape toamna și 12 etape în primvara anului viitor. Competiție rezervată copiilor din anul 2014 și mai tineri, plus maxim 3 fete din anul 2012 și mai tinere și 3 jucători mai mari (născuți după 1 septembrie 2013)

Informații, foto: AJF Alba

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