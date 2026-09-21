Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri
Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri
Transportul public județean a devenit un lux pentru tot mai mulți locuitori ai județului Alba. În vară, Ion Dumitrel și majoritatea PNL din Consiliul Județean Alba au aprobat tarife greu de suportat pentru oamenii care depind de autobuz pentru a ajunge la serviciu, la școală sau la medic.
Un singur exemplu spune totul: pe ruta Sebeș–Loman, pentru o distanță de numai 16 kilometri, un abonament lunar a ajuns la 966 de lei.
Acum, la numai două luni de la acele majorări, conducerea liberală a Consiliului Județean Alba pregătește noi scumpiri pe alte trei trasee județene. În ședința din 24 septembrie urmează să fie votate noi tarife pentru rutele Alba Iulia–Zlatna, Alba Iulia–Blaj și Alba Iulia–Acmariu.
Conform proiectului, un bilet de călătorie între Alba Iulia și Zlatna va costa 19 lei, între Alba Iulia și Acmariu – 20 de lei, iar între Alba Iulia și Blaj – 18 lei.
Și mai greu de suportat sunt tarifele propuse pentru navetiști: un abonament lunar ar urma să ajungă la 810 lei între Alba Iulia și Zlatna, la 832 de lei între Alba Iulia și Acmariu și la 762 de lei între Alba Iulia și Blaj.
Nu discutăm doar despre niște cifre trecute într-un proiect de hotărâre. În spatele lor sunt oameni care fac naveta zilnic, pensionari care merg la medic, elevi care încearcă să ajungă la școală și familii care își calculează fiecare cheltuială.
În unele zone ale județului, oamenii plătesc abonamente care se apropie de 1.000 de lei. În altele, transportul public lipsește, iar unii elevi nu au nici măcar un autobuz cu care să ajungă la școală. Acestea sunt două fețe ale aceleiași probleme: un sistem de transport județean care se îndepărtează tot mai mult de nevoile reale ale comunităților.
Transportul public înseamnă mai mult decât o cursă între două localități. Înseamnă acces la educație, la un loc de muncă, la servicii medicale și la instituțiile publice. Pentru multe sate, transportul reprezintă legătura cu restul județului și șansa de a rămâne vii. Atunci când autobuzul lipsește sau abonamentul devine imposibil de plătit, izolarea și depopularea comunităților se accentuează.
Ion Dumitrel și conducerea liberală a Consiliului Județean Alba, obișnuiți cu mașinile de serviciu, par să fi pierdut contactul cu realitatea oamenilor care așteaptă în stații și își plătesc transportul din propriul buzunar.
Consilierii județeni ai PSD Alba nu vor vota aceste creșteri în forma propusă. Avem obligația, ca social-democrați, să îi apărăm pe oamenii care muncesc, pe pensionari, pe elevi și pe cei cu venituri mici. Pentru ei, câteva zeci sau sute de lei în plus nu reprezintă o simplă „ajustare de tarif”, ci bani luați din bugetul pentru hrană, medicamente sau plata facturilor.
Aștept din partea conducerii Consiliului Județean Alba explicații clare privind fundamentarea acestor scumpiri și soluții concrete pentru reducerea poverii suportate de călători. O administrație județeană responsabilă asigură un transport accesibil și menține comunitățile conectate, nu transferă de fiecare dată toate costurile în buzunarul oamenilor.
Transportul public este un serviciu esențial. Când un abonament ajunge să coste aproape 1.000 de lei, el nu mai unește localitățile, ci devine o barieră pentru oamenii care depind de autobuz.
Corneliu Mureșan,
Președinte PSD Alba
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