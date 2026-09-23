Siegfried Mureșan a anunțat că votul de învestitură pentru noul Guvern va avea loc săptămâna următoare: Cabinetul va avea trei vicepremieri
Siegfried Mureșan a anunțat că votul de învestitură pentru noul Guvern va avea loc săptămâna următoare: Cabinetul va avea trei vicepremieri
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat, miercuri, că votul de învestitură pentru noul Guvern este programat să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.
Cabinetul va avea trei vicepremieri, toți cu portofolii, iar programul de guvernare va include comasarea unor instituții și planuri de eficientizare pentru fiecare companie de stat, scrie Spotmedia.
Mureșan a promis că nu vor exista creșteri de taxe și impozite pe întreaga durată a mandatului viitorului guvern.
El a precizat și că nu va încerca să obțină sprijinul unor parlamentari PSD prin negocieri individuale, ci va discuta numai cu liderul partidului, Sorin Grindeanu, și cu conducerea social-democrată.
„Săptămâna viitoare vom avea votul de învestitură privind guvernul pe care îl voi propune, programul de guvernare și echipa de miniștri”, a declarat Siegfried Mureșan.
Premierul desemnat urmează să se întâlnească în cursul zilei cu grupul minorităților naționale.
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