Sport

Campionatul interjudețean Under 15, cu 5 echipe din Alba: Olimpia Aiud, Juniorul Aiud, CSȘ Blaj, CSU Alba Iulia, SF Valea Frumoasei, debut în weekend

Dan HENEGAR

Publicat

acum 30 de minute

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Campionatul interjudețean Under 15, cu 5 echipe din Alba: Olimpia Aiud, Juniorul Aiud, CSȘ Blaj, CSU Alba Iulia, SF Valea Frumoasei și debut în weekend

Campionatul interjudețean Under 15 Alba-Hunedoara-Sibiu are la start 8 formații, cele mai mult 5, din Alba.

Citește și: Foto: Campionatul interjudetean Under 16 Alba-Hunedoara, cu 4 echipe la start | Participă SF Valea Frumoasei, Olimpia Aiud, Metalurgistul Cugir și Damian Militaru Petroșani

Competiția fotbalistică ogranizată de AJF-urile din cele 3 județe se dispută în sistemul tur/retur/tur, totalizând 21 de etapa (10 în toamnă, 11 în primăvară). Vor juca copii din anul 2012 și mai tineri, putând fi utilizați cel mult 3 jucători mai mari (născuți după 1 septembrie 2011).

Participă Olimpia Aiud (antrenor Marius Călușer), Juniorul Aiud (Mircea Groza și Lucian Iepure), CSȘ Blaj (Olimpia Cucerzan), ȘF Valea Frumoasei (Vlad Găldean), CS Universitar Alba Iulia (Nicolae Ghișa), Alma Sibiu (Andrei Stoia), Zenit Sibiu (Marius Grigore, Alexandru Mămăligă) și CFR Simeria (Dorin Costea, Paul Sora). Prima echipă clasată din Alba va fi reprezentanta județului la faza regională organizată de FRF.

Programul primei etape:

*sâmbătă, 19 septembrie: CFR Simeria – Juniorul Aiud;

*duminică, 20 septembrie: Olimpia Aiud – Alma Sibiu (pe Sintetic), CS Universitar Alba Iulia – Zenit Sibiu (la Micești), SF Valea Frumoasei – CSȘ Blaj (la Petrești).

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