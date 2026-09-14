Foto: Campionatul interjudetean Under 16 Alba-Hunedoara, cu 4 echipe la start | Participă SF Valea Frumoasei, Olimpia Aiud, Metalurgistul Cugir și Damian Militaru Petroșani
Campionatul interjudetean Under 16 Alba-Hunedoara, cu 4 echipe la start | Participă SF Valea Frumoasei, Olimpia Aiud, Metalurgistul Cugir și Damian Militaru Petroșani
Campionatul interjudețean Under 16 Alba-Hunedoara, organizat de AJF-urile din cele două județe, are la start 4 formații.
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Se va juca sistem tur-retur-tur (9 etape), respectiv același sistem și în primăvară (alte 9 runde). Participă jucători din anul 2011 și mai tineri, putând fi înscriși și 3 jucători mai mari, născuți după 1 septembrie 2010.
Participă Școala de Fotbal Valea Frumoasei (antrenor Călin Avram), Olimpia Aiud (Marius Călușer), Metalurgistul Cugir (Alin Șuteu) și Școala de Fotbal Damian Militaru Petroșani (Dani Voina). Se va juca pe terenuri sintetice la Aiud și Petroșani, respectiv pe suprafețe de iarbă la Petrești (duminica) și Cugir (marțea). Programul primei runde: Olimpia Aiud – Metalurgistul Cugir (sâmbătă, 19 septembrie), ȘF Valea Frumoasei – ȘF Damian Militaru (duminică, 20 septembrie)
Foto: Olimpia Aiud și SF Valea Frumoasei
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