Sport

Campionatul interjudețean Under 14, cu formații din Alba, Sibiu, Hunedoara și Mureș | CSȘ Blaj și Școala de Fotbal Valea Frumoasei, la start

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Campionatul interjudețean Under 14, cu formații din Alba, Sibiu, Hunedoara și Mureș | CSȘ Blaj și Școala de Fotbal Valea Frumoasei, la start

Campionatul interjudețean Under 14 are la start formații din Alba, Sibiu, Hunedoara și Mureș.

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Se joacă în sistemul tur/retur (10 etape toamna), respectiv tur/retur (10 etape primăvara). Sunt copii din anul 2013 și mai tineri, putând fiind utilizați jucători născuți după 1 septembrie 2012.

Sunt înscrise 6 formații: CSȘ Blaj (antrenor Alin Hancăș, joacă sâmbătă pe sintetic/iarbă), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Vlad Găldean, evoluează sâmbătă, la Petrești) – din Alba, Alma Sibiu (Andrei Luca), Juniorul Avrig (Daniel Iscru, Dani David) – din Sibiu, CFR Simeria (antrenor Radu Pleian) – din Hunedoara, Vulturii Târgu Mureș (Raul Neag) – din Mureș.

Runda inaugurală:

*sâmbătă, 19 septembrie: CSȘ Blaj – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Vulturii Târgu Mureș – CFR Simeria;

*duminică, 20 septembrie: Juniorul Avrig – Alma Sibiu

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