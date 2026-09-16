Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne

Un număr de 47 de persoane care au participat la protestul din Piața Victoriei au fost conduse la secțiile de poliție, după ce ar fi comis fapte antisociale, a anunțat Jandarmeria Capitalei.

Sursa citată precizează că, în același timp, în baza filmărilor operative și a celor din spațiul public urmează să fie identificate și probate persoanele care au comis fapte antisociale.

În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți sub diferite forme, patru dintre aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare, se arată într-un comunicat transmis de Jandarmeria Capitalei, citat de Agerpres.

În același context, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, două autospeciale aparținând Jandarmeriei au fost avariate.

Jandarmeria subliniază faptul că este regretabil și îngrijorător modul în care unele persoane au înțeles să își exercite dreptul la liberă exprimare și au decis să provoace asemenea violențe, totodată distrugând și o parte a mediul ambiant din centrul Capitalei.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne condamnă ferm orice formă de violență:

,,Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită.

Mulțumesc jandarmilor și celorlalte structuri și forțe ale MAI care au acționat integrat astăzi, cu calm, reținere și profesionalism.

MAI respectă drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul la protest pașnic și libertatea de exprimare, exercitate în cadrul și în limitele legii în vigoare.

Reiterez apelul la calm și la manifestarea pașnică în cadrul protestelor autorizate legal, apel făcut încă de ieri și pe tot parcursul zilei de astăzi de către purtătorii de cuvânt și reprezentanții Jandarmeriei Române și Poliției Române.

Mulțumesc, în egală măsură, cetățenilor care au înțeles să protesteze pașnic.

Cei care au încălcat legea au fost și vor fi, în continuare, supuși procedurilor legale. Acțiunea noastră continuă.

Violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unui protest într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate. Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii, a celorlalți cetățeni și a regulilor care protejează comunitatea.

Structurile MAI sunt mobilizate pentru protecția cetățenilor, inclusiv a celor care protestează pașnic, a comunităților, a liniștii și ordinii publice și vor continua să acționeze integrat și coordonat pentru îndeplinirea acestor obiective.

Mulțumesc încă o dată cadrelor și structurilor MAI!”, a scris Ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, pe o rețea de socializare.

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