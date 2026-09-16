18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu rezultate remarcabile

În perioada 18–20 septembrie, de la ora 19:00, Curtea Consiliului Județean Alba va deveni din nou locul de întâlnire dintre muzica de înaltă ținută, solidaritate și implicare în comunitate. Organizat de Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia, Music Nights Festival propune publicului trei seri speciale, reunite în jurul unei cauze care merită susținerea întregii comunități: continuarea burselor acordate elevilor cu rezultate remarcabile la olimpiadele naționale.

Dincolo de experiența artistică oferită publicului, festivalul are o importantă dimensiune caritabilă. Fondurile obținute în cadrul evenimentului vor contribui la continuarea Burselor „Carl Filtsch”, prin care sunt sprijiniți tinerii din Alba Iulia care au demonstrat, prin rezultate excepționale, că talentul poate deveni performanță atunci când este susținut de muncă, disciplină și perseverență.

Pentru acești elevi, o bursă înseamnă mai mult decât un ajutor financiar. Înseamnă recunoașterea efortului depus, încredere în potențialul lor și încurajarea de a continua un drum care presupune numeroase sacrificii. Pregătirea pentru performanță implică acces la materiale educaționale, cursuri, deplasări, participări la competiții și multe ore de studiu. Prin fondurile strânse, comunitatea poate contribui concret la parcursul unor tineri care reprezintă cu cinste Alba Iulia la nivel național.

Trei seri, trei întâlniri muzicale speciale

Programul ediției din acest an aduce în fața publicului artiști și formule muzicale diferite, construind, de la o seară la alta, o experiență culturală elegantă și accesibilă:

Vineri, 18 septembrie – Concertul de deschidere

Prima seară a festivalului îl aduce pe scenă pe István Beke, într-un concert care va deschide cele trei zile dedicate muzicii și generozității.

Sâmbătă, 19 septembrie – Concert de muzică clasică

Cea de-a doua seară îi este dedicată muzicii clasice și va fi susținută de Cvartetul „Michael Haydn”, care va oferi publicului o experiență muzicală rafinată, într-un spațiu cu o atmosferă aparte.

Duminică, 20 septembrie – Concertul de închidere

Festivalul se va încheia cu un concert susținut de Anca Arnău și Ioan Armean, o ultimă seară în care muzica va reuni publicul în jurul aceleiași cauze: susținerea excelenței în educație.

Music Nights Festival pornește de la convingerea că performanța nu trebuie doar admirată, ci și sprijinită să meargă mai departe. Fiecare prezență la festival, fiecare donație și fiecare gest de susținere aduc aceste burse mai aproape de elevii care au nevoie de ele.

Timp de trei seri, publicul va avea ocazia să se bucure de muzică într-un cadru elegant și primitor, chiar în centrul municipiului Alba Iulia. Experiența culturală devine astfel liantul unei comunități care alege să fie alături de noua generație și să transforme bucuria unui concert într-un sprijin real pentru educație.

Evenimentul își propune nu doar să ofere momente artistice memorabile, ci și să aducă în atenția publicului o întrebare esențială: ce putem face, fiecare dintre noi, pentru ca tinerii valoroși să aibă șansa de a-și continua drumul spre excelență?

Răspunsul poate începe simplu: prin participare și printr-o donație.

Organizatorii îi invită pe albaiulieni, dar și pe toți iubitorii de muzică din județ, să fie prezenți la Music Nights Festival și să transforme cele trei seri într-o declarație comună de susținere a performanței. Cu cât comunitatea va răspunde într-un număr mai mare, cu atât impactul proiectului și sprijinul oferit bursierilor vor fi mai puternice.

Music Nights Festival înseamnă muzică, emoție și responsabilitate față de viitor. Înseamnă o comunitate care își recunoaște valorile și alege să investească în ele.

18–20 septembrie | Ora 19:00

Curtea Consiliului Județean Alba

Publicul poate susține proiectul prin donație și este invitat să fie alături de organizatori la fiecare dintre cele trei seri. Pentru că talentul merită aplaudat, iar excelența merită susținută.

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