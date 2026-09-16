Curier Județean

Accident în Alba Iulia: Adolescent de 15 ani, pe trotinetă, acroșat de o șoferiță la ieșire de pe strada Tulnicului spre Calea Moților. Femeia a plecat de la locul faptei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Accident în Alba Iulia: Adolescent de 15 ani, pe trotinetă, acroșat de o șoferiță la ieșire de pe strada Tulnicului spre Calea Moților. Femeia a plecat de la locul faptei

Un accident rutier a avut loc marți, 15 septembrie 2026, în jurul orei 14.00, la ieșire de pe strada Tulnicului spre Calea Moților. Femeia a plecat de la locul faptei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 septembrie 2026, în jurul orei 14.09, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza municipiului.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o femeie, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe calea de acces a străzii Calea Moților, din municipiul Alba Iulia, dinspre strada Tulnicului, l-ar fi acroșat pe un minor, în vârstă de 15 ani, care se deplasa pe trotinetă, și ar fi părăsit locul evenimentului rutier, fiind, ulterior, identificată de polițiști.

În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătoarea auto, cât și tânărul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Foto: arhivă

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