Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea ar urma să se facă doar electronic
Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea ar urma să se facă doar electronic
Senatul a adoptat luni, 14 septembrie 2026, în plen, o propunere legislativă prin care asiguratul în sistemul public de sănătate nu mai este obligat să facă dovada calităţii sale prin adeverinţă fizică, aceasta realizându-se printr-o verificare electronică. În acest caz, for decizional este Camera Deputaţilor.
La Senat, au fost înregistrate 111 voturi „pentru”, unul ‘împotrivă’ şi o abţinere.
Potrivit unui amendament adoptat în Senat, verificarea electronică a calităţii de asigurat se realizează prin intermediul Platformei informatice din asigurările de sănătate şi a instrumentelor electronice puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, de către furnizorii de servicii/dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de Sănătate, de către autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a verifica această calitate.
„Rezultatul verificării electronice prevăzute se materializează într-un înscris în formă electronică generat prin platforma informatică din asigurările de sănătate sau prin instrumente electronice puse la dispoziţie de CNAS, căruia i se aplică sigiliul electronic calificat al CNAS şi marca temporală electronică calificată. Înscrisul atestă calitatea de asigurat la data şi ora verificării şi produce aceleaşi efecte juridice ca adeverinţa de asigurt”, stipulează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Proiectul, iniţiat de un grup de parlamentari ai USR, PNL şi UDMR, mai prevede că verificarea electronică a calităţii de asigurat se face cu excepţia cazului în care persoana refuză, în mod expres din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
Când ar mai putea fi cerută adeverinţa
Adeverinţa de asigurat sau documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat pot fi solicitate persoanei numai în situaţii excepţionale în care verificarea electronică nu este posibilă din motive tehnice ori de lipsă temporară a datelor necesare în sistemele informatice.
Pentru persoanele care nu se regăsesc temporar în baza de date electronice a CNAS, dovada calităţii de asigurat se poate face pe baza documentelor necesare dovedirii calităţii de asigurat.
„CNAS asigură funcţionarea instrumentelor electronice necesare verificării electronice a calităţii de asigurat şi generării înscrisului în condiţii care să permită identificarea verificării efectuate, trasabilitatea şi auditarea operaţiunilor. Verificarea electronică a calităţii de asigurat şi generarea înscrisului se realizează exclusiv în scopurile prevăzute de lege cu respectarea cerinţelor pentru protecţia datelor cu caracter personal”, se mai arată în actul normativ.
Până la data de 31 decembrie 2027, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi cartea electronică de identitate pot fi utilizate în mod alternativ ca instrumente de autentificare în platforma informatică din asigurările de sănătate, precum şi pentru dovedirea calităţii de asigurat.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne Un număr de 47 de persoane care au participat la protestul din Piața Victoriei au fost conduse la secțiile de poliție, după ce ar fi comis fapte antisociale, a anunțat Jandarmeria Capitalei. Sursa citată precizează că, în același […]
Ce sunt orele remediale și ce elevi pot participa. Măsuri suplimentare în anul școlar 2026-2027 pentru copiii cu rezultate slabe
Ce sunt orele remediale și ce elevi pot participa. Măsuri suplimentare în anul școlar 2026-2027 pentru copiii cu rezultate slabe Orele remediale sunt tot mai importante în școlile din România, în special în cazul elevilor care au goluri la materiile de bază și nu mai reușesc să țină pasul cu programa. În anul școlar 2026-2027, […]
Avertismentul transmis de un cunoscut economist: „Am un puternic sentiment de deja vu din 2007-2008”
Avertismentul transmis de un cunoscut economist: „Am un puternic sentiment de deja vu din 2007-2008” Economistul Radu Georgescu avertizează asupra unor asemănări între actualul context economic din Statele Unite și perioada premergătoare crizei financiare din 2008, printr-o postare publicată marți, 15 septembrie 2026, pe o rețea de socializare. <img class="aligncenter size-full wp-image-949616" src="https://ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2025/07/criza-economica001.webp" alt="" width="1200" […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne Un număr de...
Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea ar urma să se facă doar electronic
Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea...
Știrea Zilei
FOTO | Imaginea indiferenței și nepăsării în Alba: Cățelusă doar piele și os, salvată de pe stradă de o tânără iubitoare de animale. ,,Când ai în față un suflet în starea asta, nu poți să spui că nu poți”
Imaginea indiferenței și nepăsării în Alba: Cățelusă doar piele și os, salvată de pe stradă de o tânără iubitoare de...
„Țeapa” „Parc Residence”, la aproape trei ani de la declanșarea insolvenței: Datorii totale de 13 milioane de euro acceptate și înscrise în tabelul definitiv al creanțelor
„Țeapa” „Parc Residence”, la aproape trei ani de la declanșarea insolvenței: Datorii totale de 13 milioane de euro acceptate și...
Curier Județean
Utilaj de aproape 450.000 de lei fără TVA, cumpărat de primăria unei comune din Alba. Cum justifică necesitatea achiziției
Utilaj de aproape 450.000 de lei fără TVA, cumpărat de primăria unei comune din Alba. Cum justifică necesitatea achiziției Primăria...
15 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
15 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...