FOTO | Imaginea indiferenței și nepăsării în Alba: Cățelusă doar piele și os, salvată de pe stradă de o tânără iubitoare de animale. ,,Când ai în față un suflet în starea asta, nu poți să spui că nu poți”
Imaginea indiferenței și nepăsării în Alba: Cățelusă doar piele și os, salvată de pe stradă de o tânără iubitoare de animale. ,,Când ai în față un suflet în starea asta, nu poți să spui că nu poți”
A fost zărită în urmă cu câteva zile în apropiere de gara Bărăbanț din Alba Iulia. Un sac de oase, așa arată o cățelușă, încă un exemplu clar a ceea ce face indiferența, nepăsarea și lipsa educației în zilele noastre. ,,Câtă foame trebuie să fi îndurat ca să ajungă așa?” – este prima întrebare pe care și-a pus-o oricine a văzut pozele cu patrupedul piele și os, postate recent pe rețelele de socializare.
Așa cum a făcut de fiecare dată la apariția unui caz grav, Andreea, o tânără iubitoare de animale din Alba Iulia, a găsit și preluat cățelușa. A dus-o la veterinar, unde a fost spălată, i s-au făcut analize și a primit mâncare. A fost diagnosticată cu diabet și va urma tratament, iar salvatoarea ei are nevoie de sprijin financiar urgent, mai ales că are în grija zeci de câini, majoritatea cazuri grave, salvate de pe stradă.
Beneficiar: Asociatia Help 4 Strays
RO72BTRLEURCRT0557991901 (EUR)
RO25BTRLRONCRT0557991901 (RON)
* bt pay: 0757 388 209
* Revolut: 0757 388 209
* PayPal: [email protected]
,,Schelet umblător. Așa arată un câine care a dus prea mult singur. Câtă foame trebuie să fi îndurat ca să ajungă așa?
Nu știu de câte ori a căutat ceva de mâncare și n-a găsit. Știu doar că un câine nu ar trebui să ajungă niciodată să arate așa! Niciodată!
Când am văzut-o postată, duminică, mi s-a strâns efectiv inima. Am simțit să merg să o caut și să o ajut. E numai piele și os. Și, cu toate astea, încă mănâncă, încă se ridică, încă încearcă. Parcă tot ce cere este să-i mai dăm și noi puțin timp.
Am dus-o la veterinar și a rămas internată. Au început analizele și investigațiile, iar diagnosticul pe care l-am primit este DIABET. A făcut și o baie bine meritată. Era plină de purici, într-un mod greu de descris. Când i-au făcut baie, apa s-a umplut de sânge, mizerie, excremente de purici și purici morți. Abia după ce au spălat-o s-a putut vedea cât de rău arată de fapt trupul ei.
Acum trebuie stabilizată, monitorizată și început tratamentul cu insulină de tip Lantus. Va rămâne internată, iar pe lângă spitalizare avem de achitat analizele, investigațiile, insulina și tot ce va mai fi nevoie în următoarele zile.
Știu că cer des ajutor. Și credeți-mă că mi-aș dori să nu trebuiască să o fac. Dar când ai în față un suflet în starea asta, nu poți să spui că nu poți. Nu ei.
Dacă puteți să ne ajutați și de data aceasta, orice donație contează. Chiar și puțin, adunat de la mai mulți oameni, poate însemna tratamentul și zilele de spitalizare de care ea are nevoie acum”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.
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