Curier Județean

Tânăr de 26 de ani, din Sebeș, reținut de polițiști pentru lovire: A bătut un albaiulian într-un local din Șanțurile Cetății Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Tânăr de 26 de ani, din Sebeș, reținut de polițiști pentru lovire: A bătut un albaiulian într-un local din Șanțurile Cetății Alba Carolina

Un tânăr de 26 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști pentru lovire după ce a bătut un albaiulian într-un local din Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 4/5 septembrie 2026, bărbatul, în vârstă de 26 de ani, în timp ce se afla în proximitatea unui local public din Șanțurile Cetății Alba Carolina, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe acesta, provocându-i leziuni corporale care au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

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