Curier Județean

Mașina-polițist din Alba Iulia va intra în acțiune! Urmează să aplice sancțiuni de săptămâna viitoare: „Vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de regulament”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Mașina-polițist din Alba Iulia va intra în acțiune! Urmează să aplice sancțiuni de săptămâna viitoare: „Vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de regulament”

Începând de miercurea viitoare, mașina-polițist din Alba Iulia va începe să emită sancțiuni pentru șoferii care nu și-au plătit parcarea. 

Perioada de testare a sistemului automatizat de verificare a plății parcărilor publice s-a încheiat, totuși până pe data de 23 septembrie, vor fi emise doar procese-verbale de avertisment, fără amendă.

Administrația locală din Alba Iulia a publicat următoarele rânduri, pe o rețea de socializare, în care explică ceea ce se va întâmpla cu sistemul automat de verificare a parcărilor:

,,Atenție! De săptămâna viitoare, sistemul automat de verificare a parcărilor va emite sancțiuni!

Perioada de testare a noului sistem automatizat de verificare a plății parcărilor publice din Alba Iulia s-a încheiat.

Începând de mâine, sistemul va intra efectiv în funcțiune și va identifica automat autovehiculele pentru care nu a fost achitată taxa de parcare. Într-o primă etapă, vor fi emise procese-verbale de avertisment, fără amendă, pentru ca șoferii să aibă o ultimă perioadă de acomodare.

De miercurea viitoare, însă, pentru parcările neplătite vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de regulament.

Facem acest anunț din timp și îi rugăm atât pe albaiulieni, cât și pe cei care ne vizitează orașul, în special pe turiștii care parchează în Zona 0 – Cetatea Alba Carolina, să verifice zona în care au parcat și să achite taxa corespunzătoare.

Scopul sistemului nu este să aplicăm cât mai multe amenzi, ci să ne asigurăm că aceleași reguli sunt respectate de toți. Nu este corect ca unii să plătească de fiecare dată, iar alții să folosească aceleași parcări fără să plătească.

De aceea, mesajul nostru este simplu: verificați zona, achitați parcarea și evitați sancțiunile!”, se arată în postarea publicată de pagina de Facebook a administrației locale, Municipiul Alba Iulia.

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