Rămâi conectat

Sport

Campionatele Under 19 și Under 17: LPS Sebeș – dublă victorioasă, CSM Unirea Alba Iulia – una caldă, alta rece!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Campionatele Under 19 și Under 17: LPS Sebeș – dublă victorioasă și rămâne imbatabilă, CSM Unirea Alba Iulia – una caldă, alta rece!!!

În etapa a șasea a Seriei 7 a competițiilor Under 19 și Under 17, organizate de FRF, LPS Sebeș a realizat o dublă victorie în disputele cu ACS Mediaș, iar CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat una caldă (succes categoric la Under 19) și una rece (eșec drastic la Under 17).

Citește și: FOTO: LPS Sebeș Under 15, parcurs de senzație: echipa condusă de Cosmin Groza, 6 victorii din tot atâtea meciuri

De semnalat faptul că LPS Sebeș rămâne imbatabilă la ambele categorii competiționale, clasându-se pe podium (la Under 17 a învins liderul). În etapa viitoare (duminică, 5 octombrie) sunt disputele CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva și Interstar Sibiu – LPS Sebeș. În cursul săptămânii viitoare sunt prevăzute în Cupa României, atât la Under 19, cât și la Under 17, miercuri, 8 octombrie, dueluri externe, Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș și ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia. Rezultate:

*Under 19:

CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia 1-13 (victorie netă împotriva „lanternei roșii” ce a pierdut toate jocurile, golaveraj 4-84),

LPS Sebeș – ACS Mediaș 5-0 (3-0), goluri Ghitan – dublă, Todea, Nicola și Moise.

Doru Oancea a mizat pe Crețu – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, Todea, M. Cristea, Cosma, Rădac, Ghitan, E. Vlad, mai intrând Cl. Lăncrănjan, Alisie, Moș, Davel și An. Ursu. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 14 puncte (4 victorii, două remize, golaveraj 30-4). Lider este Hermannstadt, cu maximum de puncte, iar CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Forin Danciu) se clasează pe locul 4 (10 puncte, 3 partide adjudecate, un egal, golaveraj 22-8);

*Under 17:

CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia 8-0 (sibienii au realizat scorul sezonului și sunt pe locul secund, cu 14 puncte),

LPS Sebeș – ACS Mediaș 2-0 (0-0), au înscris Fulea și Miclea.

Paul Păcurar a utilizat formula Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Boca, Moga, Miclea, Căian, Fulea, mai jucând Țîrlea, Droj, Cîmpean, Boitoș și Brumaru. Din păcate, după accidentarea serioasă pe care a suferit-o Topală în urmă cu două săptămâni, s-a accidentat și Boitoș, în ultimul minut al meciului, care și-a fracturat încheietura mâinii drepte.

LPS Sebeș a produs liderului, ce avea maximum de puncte, primul insucces stagional și se clasează pe locul al treilea, cu 12 puncte (3 succese și 3 egaluri, golaveraj 7-3). Gruparea albaiuliană, pregătită de Silviu Miron, a încasat în acest meci tot atâtea goluri câte primise în precedentele întâlniri (!) și a coborât pe locul 5, cu 10 puncte (3 victorii, o remiză, golaveraj 15-16), fiind întrecută de Hermannstadt și LPS Sebeș

Foto: LPS Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Gloria Bistrița la fotbal feminin! Gol superb marcat de Florentina Ancăș pe „Cetate”!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 ore

în

29 septembrie 2025

De

 CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Gloria Bistrița la fotbal feminin! Gol superb marcat de Florentina Ancăș pe „Cetate”, în surpriza rundei din SuperLiga feminină! Formația din Cetatea Marii Uniri a realizat surpriza rundei în SuperLiga feminină, impunându-se cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, în compania echipei Gloria Bistrița Citește și: CSM Unirea […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: LPS Sebeș Under 15, parcurs de senzație: echipa condusă de Cosmin Groza, 6 victorii din tot atâtea meciuri

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

29 septembrie 2025

De

LPS Sebeș Under 15, parcurs de senzație: echipa condusă de Cosmin Groza a realizat 6 victorii din tot atâtea meciuri LPS Sebeș are un parcurs de senzație la Under 15, echipa pregătită de Cosmin Groza având 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate în Seria 7 a Campionatelor Naționale organizate de Federația Română de Fotbal. […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta: Din nou meci cu 5 seturi

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

28 septembrie 2025

De

Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta Campioana României la volei feminin, Volei Alba Blaj, a încheiat cu o victorie participarea la turneul de la Budapesta.  Volei Alba Blaj a dispus de Vasas Óbuda Budapesta cu 3-2. A fost, așadar o nouă partidă cu 5 seturi, soldată de această dată cu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 42 de minute

Cât costă mâncarea în România față de Spania, la principalele alimente: Țara noastră importă masiv – de la legume și fructe, până la carne de porc

Cât costă mâncarea în România față de Spania, la principalele alimente: Importăm masiv – de la legume și fructe, până...
Actualitateacum 2 ore

Schimbări pentru cei care lucrează noaptea: Cum vor fi compensați angajații – proiect de lege

Schimbări importante pentru cei care lucrează noaptea: angajații își vor putea alege modul de compensare pentru orele suplimentare – proiect...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina

Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina Un...
Ştirea zileiacum 6 ore

Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă

Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă Cetățenii...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan

ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan Un accident rutier a...
Curier Județeanacum 2 ore

Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate tematic în comună, printre subiectele discutate

Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 9 ore

30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi

Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie  Ședința publică...
Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
Opinii - Comentariiacum 16 ore

29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare

29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea