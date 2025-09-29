Campionatele Under 19 și Under 17: LPS Sebeș – dublă victorioasă, CSM Unirea Alba Iulia – una caldă, alta rece!!!

Campionatele Under 19 și Under 17: LPS Sebeș – dublă victorioasă și rămâne imbatabilă, CSM Unirea Alba Iulia – una caldă, alta rece!!!

În etapa a șasea a Seriei 7 a competițiilor Under 19 și Under 17, organizate de FRF, LPS Sebeș a realizat o dublă victorie în disputele cu ACS Mediaș, iar CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat una caldă (succes categoric la Under 19) și una rece (eșec drastic la Under 17).

De semnalat faptul că LPS Sebeș rămâne imbatabilă la ambele categorii competiționale, clasându-se pe podium (la Under 17 a învins liderul). În etapa viitoare (duminică, 5 octombrie) sunt disputele CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva și Interstar Sibiu – LPS Sebeș. În cursul săptămânii viitoare sunt prevăzute în Cupa României, atât la Under 19, cât și la Under 17, miercuri, 8 octombrie, dueluri externe, Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș și ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia. Rezultate:

*Under 19:

CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia 1-13 (victorie netă împotriva „lanternei roșii” ce a pierdut toate jocurile, golaveraj 4-84),

LPS Sebeș – ACS Mediaș 5-0 (3-0), goluri Ghitan – dublă, Todea, Nicola și Moise.

Doru Oancea a mizat pe Crețu – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, Todea, M. Cristea, Cosma, Rădac, Ghitan, E. Vlad, mai intrând Cl. Lăncrănjan, Alisie, Moș, Davel și An. Ursu. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 14 puncte (4 victorii, două remize, golaveraj 30-4). Lider este Hermannstadt, cu maximum de puncte, iar CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Forin Danciu) se clasează pe locul 4 (10 puncte, 3 partide adjudecate, un egal, golaveraj 22-8);

*Under 17:

CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia 8-0 (sibienii au realizat scorul sezonului și sunt pe locul secund, cu 14 puncte),

LPS Sebeș – ACS Mediaș 2-0 (0-0), au înscris Fulea și Miclea.

Paul Păcurar a utilizat formula Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Boca, Moga, Miclea, Căian, Fulea, mai jucând Țîrlea, Droj, Cîmpean, Boitoș și Brumaru. Din păcate, după accidentarea serioasă pe care a suferit-o Topală în urmă cu două săptămâni, s-a accidentat și Boitoș, în ultimul minut al meciului, care și-a fracturat încheietura mâinii drepte.

LPS Sebeș a produs liderului, ce avea maximum de puncte, primul insucces stagional și se clasează pe locul al treilea, cu 12 puncte (3 succese și 3 egaluri, golaveraj 7-3). Gruparea albaiuliană, pregătită de Silviu Miron, a încasat în acest meci tot atâtea goluri câte primise în precedentele întâlniri (!) și a coborât pe locul 5, cu 10 puncte (3 victorii, o remiză, golaveraj 15-16), fiind întrecută de Hermannstadt și LPS Sebeș

