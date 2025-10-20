Campionatele de juniori: LPS Sebeș – tot imbatabilă la Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – locul secund la Under 19, după nouă etape disputate în competițiile FRF

În ultima etapă a turului, cele două conjudețene care activează în competițiile juvenile organizate de FRF au avut duble externe, consemnându-se o victorie (CSM Unirea, la Under 19) și o remiză (LPS Sebeș – la Under 17).

La Under 19, gruparea din Cetatea Marii Uniri a urcat pe locul secund, asta după ce LPS Sebeș a pierdut în fieful liderului. La Under 17, LPS Sebeș își menține imaculată coloana înfrângerilor și după runda a noua din Seria 8.

În etapa viitoare sunt disputele CSM Deva – LPS Sebeș și Interstar Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia (duminică, 26 octombrie). Rezultate:

*Under 19:

ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia 0-2, AFC Hermannstadt – LPS Sebeș 2-1 (1-1), a punctat Ghitan (44). Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Crețu – An. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise, T. Crișan, Moș, Rădac, Cosma, Ghitan, Todea; au mai intrat Davel, E. Vlad, P. Lăncrănjan, Cl. Lăncrănjan și Zdroba. Liderul Hermannstadt are maximum de puncte, iar CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Florin Danciu) se poziționeză pe locul secund, cu 19 puncte (6 succese, o remiză, două înfrângeri), golaveraj 37-9. LPS Sebeș a coborât pe locul 4, cu 17 puncte (5 victorii, două egaluri și tot atâtea eșecuri), golaveraj 39-10;

*Under 17:

ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia 3-1 (înfrângere în fieful noului lider pentru echipa condusă de Silviu Miron); AFC Hermannstadt – LPS Sebeș 1-1 (0-1), a marcat Fulea (24). Paul Păcurar i-a ultilizat pe Similie – L. Crișan, Cătană, Dican, Cibu, Bugnariu, Moga, Boca, Miclea, Căian, Fulea, au mai intrat Brumaru, Droj, Nicola și Cîmpean. ACS Mediaș este lider (21 de puncte), CSC Șelimbăr este pe locul secund (20 de puncte), iar LPS Sebeș, lider înaintea etapei, a coborât pe poziția a treia, cu 19 puncte (5 partide adjudecate, 4 egaluri, golaveraj 18-4). CSM Unirea Alba Iulia este pe poziția a cincea, cu 16 puncte (5 meciuri castigate, o remiză, 3 insucecse, golaveraj 21-19).

În etapa a doua a Cupei României, miercuri 5 noiembrie sunt confruntările LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia (Under 19) și Corvinul Hunedoara – CSM Unirea Alba Iulia (Under 17).

Foto: LPS Sebeș

