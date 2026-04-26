Campioana Volei Alba Blaj luptă să-și apere titlul! Finala Diviziei A1 se mută la Voluntari, două meciuri, luni și marți

Campioana Volei Alba Blaj este sub presiune și luptă la Voluntari, în Sala Polivalentă „Gabriela Szabo”, pentru a-și apărat titlul!

Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3, în al doilea meci al marii finale! Egalitate, situație complicată pentru campioană

Se va juca practic cu trofeul pe masă, luni, 27 aprilie (ora 18.00) și marți, 28 aprilie (ora 20.00), două dueluri de foc (în direct la TVR Sport).

Scorul la general, în finala Diviziei A1, este 1-1, după primele două dispute, din „Alba Blaj” Arena, prims adjudecată de gazde (3-1), iar a doua dominată de vizitatoare (3-0).

Echipa din „Mica Romă” este obligată să obțină măcar o victorie, în caz contrar rivala devenind noua regină a voleiului feminin autohton. CSO Voluntari va deveni campioană dacă se va impune în ambele dispute, la fel va fi și dacă va învinge Volei Alba Iulai, iar dacă sucecsele vor fi împărțite, al cincilea meci, cel decisv, va fi la Blaj!

La general, scorul disputelor directe, în 4 competiții diferite (Supercupa României, sezonul regular al Diviziei A1, sferturile de finală ale Cupei CEV, semifinalele Cupei României și finala campionatului) este 5-4 în favoarea echipei condusă de italianul Caprara. Volei Alba Blaj nu poate conta pe Ariana Pîrv, sezon încheiat din pricina accidentării la umăr din meciul 2 al finalei, iar opțiunile în privința celei de-a doua românce sunt destul de reduse pentru Guillermo Naranjo Hernandez, care trebuie să regândească formula de start și planul tactic.

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton | Numeroase clasări pe podium pentru competitorii din Alba

VIDEO: CFR Cluj – „U" Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia", cu un penalty decisiv!

CFR Cluj – „U" Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia"! Aiudeanul Andrei Cordea a fost erou în derby-ul Ardealului. Intrat în teren în minutul 64, Cordea, golgheterul feroviarilor, cu 12 reușite, a transformat în penalty 6 minute mai târziu!

Liga 3, play-out: CSU Alba Iulia – victorie netă cu „lanterna roșie", scor 5-1 | CIL Blaj, remiză prețioasă la Sântana

Liga 3, play-out: CSU Alba Iulia – victorie netă cu „lanterna roșie", scor 5-1 | CIL Blaj, remiză prețioasă la Sântana, rezultate pozitive pentru conjudețene În etapa a 4-a play-out-ului Seriei 7 din Liga 3, CSU Alba Iulia a câștigat categoric în deplasare cu Unirea DMO, iar CIL Blaj a luat un punct prețios la

