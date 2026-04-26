Campioana Volei Alba Blaj luptă să-și apere titlul! Finala Diviziei A1 se mută la Voluntari, două meciuri, luni și marți

Campioana Volei Alba Blaj este sub presiune și luptă la Voluntari, în Sala Polivalentă „Gabriela Szabo”, pentru a-și apărat titlul!

Se va juca practic cu trofeul pe masă, luni, 27 aprilie (ora 18.00) și marți, 28 aprilie (ora 20.00), două dueluri de foc (în direct la TVR Sport).

Scorul la general, în finala Diviziei A1, este 1-1, după primele două dispute, din „Alba Blaj” Arena, prims adjudecată de gazde (3-1), iar a doua dominată de vizitatoare (3-0).

Echipa din „Mica Romă” este obligată să obțină măcar o victorie, în caz contrar rivala devenind noua regină a voleiului feminin autohton. CSO Voluntari va deveni campioană dacă se va impune în ambele dispute, la fel va fi și dacă va învinge Volei Alba Iulai, iar dacă sucecsele vor fi împărțite, al cincilea meci, cel decisv, va fi la Blaj!

La general, scorul disputelor directe, în 4 competiții diferite (Supercupa României, sezonul regular al Diviziei A1, sferturile de finală ale Cupei CEV, semifinalele Cupei României și finala campionatului) este 5-4 în favoarea echipei condusă de italianul Caprara. Volei Alba Blaj nu poate conta pe Ariana Pîrv, sezon încheiat din pricina accidentării la umăr din meciul 2 al finalei, iar opțiunile în privința celei de-a doua românce sunt destul de reduse pentru Guillermo Naranjo Hernandez, care trebuie să regândească formula de start și planul tactic.

