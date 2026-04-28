ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat marți, 28 aprilie 2026, decizia în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, este acuzat de tentativă de lovitură de stat, alături de Horaţiu Potra și alte persoane.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 28 aprilie 2026, la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a fost așteptat de susținători.
Magistrații de la ICCJ erau așteptați să decidă definitiv dacă începe judecata pe fond în dosarul Parchetului General în care 22 de inculpaţi sunt acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Cu toate acestea, Instanța supremă a decis să amâne pronunțarea pentru 12 mai.
La ieșirea de la ICCJ, fostul candidat s-a oprit pentru a da o scurtă declarație de presă, afirmând că România traversează o perioadă de vulnerabilitate economică majoră și acuzând totodată guvernul de „decizii haotice” și pierderea controlului asupra resurselor strategice.
„Indiferent când și cum va fi pace […], situația va duce la creșterea prețului petrolului într-un mod radical foarte curând. Când prețul petrolului crește, cresc prețurile și costurile la toate sectoarele. Șocul economiei în aceste situații va fi uriaș în câteva luni și va fi resimțit în mod special în Europa”, a mai susținut acesta.
Amintim că fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.
În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, ”în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra. Potrivit anchetatorilor, că acesta acţiona în zone de conflict internaţional şi desfăşura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia.
Procurorii au informat că, la întâlnirea de la Ciolpani, Georgescu şi Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare ”acţiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.
O armă pentru Armata Română şi MAI, SPP și SRI ar putea fi realizată la Cugir, iar muniţia să fie produsă la Sadu. Ministrul Apărării: „Este un pachet mai mare, armă de asalt, pistol, diverse calibre”
O armă pentru Armata Română şi MAI, SPP și SRI ar putea fi realizată la Cugir, iar muniţia să fie produsă la Sadu. Ministrul Apărării: „Este un pachet mai mare, armă de asalt, pistol, diverse calibre” Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, marţi, 28 aprilie 2026 că, în cadrul programului SAFE, o armă ar putea […]
Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European și poate fi anchetată penal. De ce fapte este acuzată
Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European și poate fi anchetată penal. De ce fapte este acuzată Parlamentul European a votat marţi, 28 aprilie 2026, pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Dianei Iovanovici Şoşoacă pentru toate presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România. Măsură care permite astfel autorităților din România să continue ancheta penală […]
29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte
29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte Meteorologii ANM au emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea valabilă în toată țara în intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 02 […]
ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă...
O armă pentru Armata Română şi MAI, SPP și SRI ar putea fi realizată la Cugir, iar muniţia să fie produsă la Sadu. Ministrul Apărării: „Este un pachet mai mare, armă de asalt, pistol, diverse calibre”
O armă pentru Armata Română şi MAI, SPP și SRI ar putea fi realizată la Cugir, iar muniţia să fie...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se...
FOTO | Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au găsit-o cu ajutorul semnalului GPS
Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au...
FOTO | Înaltpreasfințitul Irineu a primit o Diplomă de onoare din partea Statului Major al Forțelor Aeriene Române
Înaltpreasfințitul Irineu a primit o Diplomă de onoare din partea Statului Major al Forțelor Aeriene Române Marți, 28 aprilie 2026,...
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea...
Comunicat de presă | Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi
Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi Patru amendamente importante...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...