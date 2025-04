FOTO: Volei Alba Blaj, campioana României și event, după o stagiune senzațională! Antrenorul Guillermo Hernandez: „Un sezon incredibil”

Volei Alba Blaj, campioana României și event, după o stagiune senzațională! Antrenorul Guillermo Hernandez: „Un sezon incredibil”

Volei Alba Blaj este noua regină a României, după un sezon exceptional. Echipa din „Mica Romă” a cucerit cel de-al optulea titlu național, realizând și al patrulea event din istorie, acestor performanțe interne adăugându-se prezența in finala Cupei CEV!

Este o stagiune de poveste pentru mândria Albei, una dintre cele mai reușite de la înființarea clubului. Volei Alba Blaj a ajuns la 15 trofee (campionate, Cupe, Supercupe), șirul începând în 2015 cu primul titlu.

Și pentru antrenorul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez, selecționerul României, este un sezon de pus în ramă, cu primul său titlu, după 6 finale disputate.

Principalele remarcate ale ultimului meci au fost Amelie Rotar (30 de puncte), Drussyla Felix Costa (14 puncte) și Yelizaveta Ruban (12 puncte).

De partea celalaltă, liderele alb-albastrelor au fost Rodica Buterez (16 puncte), Suvi Kokkonen (11 puncte) și Mira Todorova (11 puncte).

Raisa Ioan: „Consider că tot ce ne-am propus, am reușit să facem”

„Mă bucur că am reușit să câștig a doua oară. Vreau să le mulțumesc fetelor, staff-ului. Ne bucurăm că ne-am îndeplinit toate obiectivele și așteptăm să sărbătorim. Cred că ne-am dorit mai mult. Presiunea era mai mult pe fetele de la Voluntari. S-a simțit oboseala, dar ne bucurăm că am revenit și am câștigat. Cred că e un sezon de excepție, ne bucurăm pentru asta. Fanii sunt mereu alături de noi și vreau să le mulțumesc în numele echipei”, a declarat Diana Vereș, libero-ul campioanei României (a câștigat titlul anul trceut cu CSO Voluntari), pentru TVR Sport.

„Cu siguranță, o revanșă. Știam că vom întâlni un adversar puternic, de aceea ne-am și ambiționat. Știam că va fi mai greu având în vedere că jucam la ele acasă. Într-adevăr, fanii noștri se simt de fiecare dată. Le mulțumim și ne bucurăm că au fost alături de noi. Am dat de adversari puternici. Consider că tot ce ne-am propus, am reușit să facem. Am reușit să gestionăm mult mai bine momentele dificile, să ne păstrăm calmul”, a adăugat Raisa Ioan, campioană acum 2 ani cu Volei Alba Blaj.

Guillermo Naranjo Hernandez, după al 8-lea titlu al echipei: „Un sezon incredibil”

Cred că [am avut] un pic mai multă experiență. Avem jucătoare ca Drussyla, ca Liza, cu multă experiență, și cred că asta a fost cheia. Ieri le-am blocat mai mult decât ele pe noi. Ne-au distrus în primul set, a fost greu să începem și e incredibil că fetele s-au reconcentrat, s-au adaptat și au revenit.Nu putea fi [un sezon] mai bun. Cred că fetele au jucat bine și în finala CEV, au fost seturi strânse. Un sezon incredibil. Cu siguranță, Blaj e obișnuită să câștige și să joace finala, deci nu e nimic nou. Mă bucur că ne-am îndeplinit obiectivele”, a punctat Guillermo Naranjo Hernandez, antrenorul Blajului, citat de gsp.ro

Spaniolul a preluat Blajul la începutul anului și a reușit un parcurs extraordinar, cu 22 de victorii din 25 de meciuri disputate

foto: FRV

