Campioana CSM Unirea Alba Iulia la polo feminin, în Conference Cup | În 14-16 noiembrie, grupă de calificare la Bazinul Olimpic

Campioana CSM Unirea Alba Iulia la polo feminin va participa în Conference Cup, în 14-16 noiembrie, disputându-se o grupă de calificare la Bazinul Olimpic

Campioana CSM Unirea Alba Iulia va participa în Conference Cup la polo feminin, a treia competiție continentală ca importanță.

Astfel, în perioada 14-16 noiembrie, în Bazinul Olimpic din Cetatea Marii Uniri se vor desfășura partidele Grupei B de calificare, la care vor participa Jadran Split (Croația), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Cosenza Pallanuoto (Italia), alături de gruparea din Cetatea Marii Uniri. Primele două clasate se vor califica în fazele superioare ale întrecerii europene.

În urma tragerii la sorți de astăzi, de la Zagreb, s-au stabilit și celelalte grupe din Conference Cup, după cum urmează: *grupa A: Goztepe SK, SV Blau-Weiss, CN Sant Feliu, San Giljan ASC; *grupa C: Tenerife Echeide, Dalton Koleji SK, Clube Fluvial, Brizz Nuoto; *grupa D: Sirens ASC, ZVL 1886, AC Paok, NC Chania.

Sezonul precedent, CSM Unirea Alba Iulia a scris istorie, cucerind eventul național (campionat și Cupa României) la senioare, plus titlul la Under 18. Anul trecut, la Alba Iulia, s-au desfășurat o grupă de calificare din Cupa Challenge, uniristele participând și la Danube League

