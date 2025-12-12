Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. A fost respinsă cererea de revocare: Decizia poate fi contestată
Fostul Candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionar, după o decizie luată de Judecătoria Sectorului 1, astăzi, 12 decembrie.
Citește și: Călin Georgescu va fi judecat pentru propagandă interzisă de lege: ,,Promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni”
Potrivit hotărârii instanței, judecătorul a stabilit că măsura controlului judiciar instituită de procurori la 26 februarie 2025 este „legală și temeinică”, dispunând menținerea ei pentru încă cel mult 60 de zile, până la următoarea verificare.
În același timp, solicitarea depusă de Călin Georgescu pentru revocarea măsurii preventive a fost respinsă ca nefondată.
Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General. Acesta este acuzat de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de infracțiuni de genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată, prin cinci acte materiale. Conform rechizitoriului, faptele ar fi fost comise pe o perioadă de aproape cinci ani, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025.
