Calendarul concursurilor Comper în 2026: Când sunt programate examenele de Matematică și Limba Română de anul acesta din etapele II si III
Concursurile Comper continuă și anul acesta, începând de la clasa pregătioare până la a VIII-a. Aceste testări nu sunt afectate de ordinul de ministru care interzice organizarea de concursuri naționale și olimpiade școlare în învățământul primar.
Calendarul Comper al examenelor din 2026
Dacă etapa I a Comper a avut loc în decembrie anul trecut, în 2026 sunt programate etapa a II-a și etapa națională. Concursul, cu înscriere gratuită, este foarte popular în școlile din România.
În 2023 și 2024, spre exemplu, peste 700.000 de elevi din aproape 9000 de școli au fost înscriși la testări, care se pot susține la două materii: Matematică și Limba Română.
Etapa I, de evaluare sumativă stadială, s-a desfășurat după parcurgerea modulelelor 1 și 2 din structura anului școlar. Elevii care au dat testele în etapa I au fost înscriși automat și în etapa a II-a.
Etapa a II-a
Potrivit calendarului postat pe site-ul concursului, testările din etapa a II-a sunt programate astfel:
-Comunicare/ Limba și Literatura Română – 24 martie 2026 (scris)
-Matematică – 31 martie 2026 (scris)
Etapa a II-a este județeană, de evaluare sumativă după parcurgerea modulelor 3 și 4
Etapa națională
Testările din etapa națională sunt programate astfel:
-Comunicare/ Limba și Literatura Română – 3 iunie 2026
-Matematică – 10 iunie 2026
În această etapă, testarea presupune evaluarea materiei din toate cele cinci module.
Organizatorii concursului speficică și că, în functie de datele olimpiadelor și evaluărilor naționale, calendarul ar putea suferi modificări, dar le vor anunța din timp.
