Calendar ortodox OCTOMBRIE 2025: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii
Octombrie, cea de-a 10-a lună a anului, aduce, din punctul de vedere al calendarului ortodox, câteva sărbători religioase mari, extrem de importante pentru creştinii ortodocşi, precum prăznuirea Acoperământului Maicii Domnului, a Sfintei Cuvioase Parascheva sau a Sfântului Mucenic Dimitrie.
Deşi este a 10-a lună a anului, din punctul de vedere al calendarului gregorian, numele de octombrie provine de la cuvântul latinesc octo, opt, pentru că luna octombrie era a opta lună a anului în calendarul roman.
Patru sărbători cu cruce roşie în octombrie 2025
Luna octombrie 2025 aduce, din punctul de vedere al calendarului ortodox, patru sărbători mari, patru sărbători cu cruce roşie. Chiar în prima zi a lunii avem sărbătoare cu cruce roşie, pe 1 octombrie 2025, miercuri, fiind prăznuit Acoperământul Maicii Domnului.
Marţi, pe 14 octombrie 2025, este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce duminica, pe 26 octombrie 2025, este prăznuit Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar luni, pe 27 octombrie 2025, este prăznuit Sfântul Dimitrie Basarabov.
Calendar ortodox complet octombrie 2025
1 – M – †Acoperământul Maicii Domnului
2 – M – Sfântul Ciprian – Post
3 – J – Sfântul Dionisie Areopagitul
4 – V – Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae; Sfântul Mucenic Ierotei – Post
5 – S – † Sfânta Haritina; Sfinţii Daniil şi Misail de la Mânăstirea Turnu
6 – D – Sfântul Apostol Toma
7 – L – †Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah
8 – M – Sfânta Pelaghia
9 – M – Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu – Post
10 – J – Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia; Sfântul Ambrozie de la Optina
11 – V – Sfântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi – Post
12 – S – Sfinţii Mucenici Tarah, Prov şi Andronic
13 – D – †Aducerea moaştelor Sfantului Apostol Andrei la Iaşi; Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica – Ap. Gălăţeni
14 – L – †Sfânta Cuvioasa Parascheva
15 – M – Sfântul Mucenic Luchian
16 – M – Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul – Post
17 – J – Sfântul Proroc Osea
18 – V† – Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca – Post
19 – S – Sfântul Proroc Ioil
20 – D – Sfântul Gherasim din Kefalonia; Sfântul Mucenic Artemie
21 – L – †Sfinţii Mărturisitori Ardeleni
22 – M – Sfinţii şapte tineri din Efes; Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei
23 – M – Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Iacob, ruda Domnului – Post
24 – J – Sfântul Mare Mucenic Areta
25 – V – Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie – Post
26 – S – †Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
27 – D – †Sfântul Dimitrie Basarabov
28 – L – †Sfântul Iachint de Vicina
29 – M – Sfânta Muceniţa Anastasia Romana
30 – M – Sfinţii Mucenici Zenovie episcopul şi Zenovia, sora sa – Post
31 – J – Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis
