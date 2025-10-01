Rămâi conectat

Calendar ortodox OCTOMBRIE 2025: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Calendar ortodox OCTOMBRIE 2025: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii

Octombrie, cea de-a 10-a lună a anului, aduce, din punctul de vedere al calendarului ortodox, câteva sărbători religioase mari, extrem de importante pentru creştinii ortodocşi, precum prăznuirea Acoperământului Maicii Domnului, a Sfintei Cuvioase Parascheva sau a Sfântului Mucenic Dimitrie.

Deşi este a 10-a lună a anului, din punctul de vedere al calendarului gregorian, numele de octombrie provine de la cuvântul latinesc octo, opt, pentru că luna octombrie era a opta lună a anului în calendarul roman.

Citește și: 1 octombrie: Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie pentru creştini

Patru sărbători cu cruce roşie în octombrie 2025

Luna octombrie 2025 aduce, din punctul de vedere al calendarului ortodox, patru sărbători mari, patru sărbători cu cruce roşie. Chiar în prima zi a lunii avem sărbătoare cu cruce roşie, pe 1 octombrie 2025, miercuri, fiind prăznuit Acoperământul Maicii Domnului.

Marţi, pe 14 octombrie 2025, este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce duminica, pe 26 octombrie 2025, este prăznuit Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar luni, pe 27 octombrie 2025, este prăznuit Sfântul Dimitrie Basarabov.

Citește și: Mesaje de Sfânta Parascheva 2025. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica

Calendar ortodox complet octombrie 2025

1 – M – †Acoperământul Maicii Domnului

2 – M – Sfântul Ciprian – Post

3 – J – Sfântul Dionisie Areopagitul

4 – V – Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae; Sfântul Mucenic Ierotei – Post

5 – S – † Sfânta Haritina; Sfinţii Daniil şi Misail de la Mânăstirea Turnu

6 – D – Sfântul Apostol Toma

7 – L – †Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah

8 – M – Sfânta Pelaghia

9 – M – Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu – Post

10 – J – Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia; Sfântul Ambrozie de la Optina

11 – V – Sfântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi – Post

12 – S – Sfinţii Mucenici Tarah, Prov şi Andronic

13 – D – †Aducerea moaştelor Sfantului Apostol Andrei la Iaşi; Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica – Ap. Gălăţeni

14 – L – †Sfânta Cuvioasa Parascheva

15 – M – Sfântul Mucenic Luchian

16 – M – Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul – Post

17 – J – Sfântul Proroc Osea

18 – V† – Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca – Post

19 – S – Sfântul Proroc Ioil

20 – D – Sfântul Gherasim din Kefalonia; Sfântul Mucenic Artemie

21 – L – †Sfinţii Mărturisitori Ardeleni

22 – M – Sfinţii şapte tineri din Efes; Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei

23 – M – Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Iacob, ruda Domnului – Post

24 – J – Sfântul Mare Mucenic Areta

25 – V – Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie – Post

26 – S – †Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 – D – †Sfântul Dimitrie Basarabov

28 – L – †Sfântul Iachint de Vicina

29 – M – Sfânta Muceniţa Anastasia Romana

30 – M – Sfinţii Mucenici Zenovie episcopul şi Zenovia, sora sa – Post

31 – J – Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis

