Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Ilie Bolojan le-a cerut tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului, scrie Agerpres. Premierul spune că este o ”dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”.

Ce le cere Bolojan miniștrilor

Potrivit unui comunicat al Executivului, de asemenea, prim-ministrul face apel către membrii Cabinetului să publice aceste documente şi pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc şi să încurajeze aplicarea aceleiaşi măsuri şi în cazul celorlalte persoane cu funcţii de demnitate publică din instituţiile respective.

Această solicitare vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparenţă şi integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

Deşi, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existenţa unei obligaţii morale şi politice prevalează în exercitarea unei funcţii publice, menţionează sursa citată.

„Transparenţa în exercitarea funcţiei publice nu este doar o obligaţie legală, ci un principiu care stă la baza funcţionării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declaraţiilor de avere şi de interese este un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor şi o dovadă de respect faţă de valorile democratice”, consideră premierul, citat în comunicat.

Această iniţiativă reiterează angajamentul Executivului de a consolida încrederea publicului în instituţiile statului şi de a promova o administraţie responsabilă, subliniază sursa citată.

Premierul a început „curățenia” în cancelaria sa

La mijlocul lunii iulie, s-a decis ca personalul Cancelariei prim-ministrului să fie redus cu 40%, ceea ce va genera o economie lunară de 850.000 de lei, a anunţat la acel moment şeful Cancelariei, Mihai Jurca.

„În total, cu tot cu demnitari, vorbim de 105 posturi. Vorbim de o reducere, per total cancelarie, de 40% din personal. Acelaşi impact îl vom avea şi în zona de costuri. Sigur, costurile cele mai mari fiind cele asociate demnitarilor, unde reducerea este de 48%. Pe aparatul tehnic al Cancelariei avem o reducere de 34%.

Reducerea aparatului de demnitari aduce o economie de 615.000 de lei/lună. Reducerea corpului de funcţionari aduce o economie de 250.000 de lei/lună. Cheltuielile lunare sunt undeva la 1,9 – 2 milioane lei/lună, cu personalul”, a spus el, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Numărul consilierilor de stat va fi redus de la 16 la 11, iar numărul secretarilor de stat va fi diminuat de la 5 la 4. Aparatul consilierilor va scădea de la 42 la 14.

„Reducem consilierii de stat la un număr de 11 posturi. Secretarii de stat la 4 posturi. Aparatul demnitarilor va fi de 14. Asta înseamnă că fiecare consilier de stat sau secretar de stat va avea un consilier, nu doi. Lucru care se transferă şi în cabinetul primului ministru, care nu va mai avea 8 posturi. Va avea 5 posturi. Dar şi în cabinetul meu, care nu va avea 3 posturi, ci 2 posturi. Rămâne şeful de cabinet, secretarul general”, a precizat el.

