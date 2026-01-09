Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”
55% din prețul benzinei în România sunt de fapt taxe, scrie Bogdan Glăvan pe rețelele de socializare. Acesta este de părere că țara noastră se află în Evul Mediu fiscal, când fiecare baron punea o taxă de trecere, iar românii cumpără de fapt dreptul de a se duce undeva.
,,Vrei să mergi cu mașina într-o excursie din București pe Valea Prahovei? Plătești taxă statului 100 de lei. Vrei să dai o fugă până pe litoral? Plătești taxă statului 200 lei.
Vrei să te duci în orice alt oraș în țara asta? Plătești zeci sau sute de lei pentru dreptul de a ajunge la Brașov, la Constanța, la Pitești sau la Iași.
Ca în Evul Mediu, când fiecare baron își punea taxă de trecere.
Diferența este că acum barierele nu sunt puse de baronii locali, ci de Măria-sa Statul. Și nu se numesc taxe de trecere, ci taxe la carburanți. Dar efectul este același.
Citește și: Bogdan Glăvan, avertisment pentru impozitele pe autoturisme din România: Pentru mașini de clasă medie, statul român taxează mai mult decât Germania, țară unde veniturile sunt mai mari
55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie nu cumperi benzină, ci dreptul de a te duce undeva. Plătești statului ca să te lase liber să mergi la Cluj cu mașina. Asta deși plătești impozite pe venit, alte „contribuții”, taxe peste taxe, inclusiv impozit pe mașină și rovinietă, care însumate duc la un nivel de neimaginat în Evul Mediu.
Politica fiscală și energetică în Europa este sinucigașă. Și facturile la energie electrică și facturile la gaze și prețul benzinei sunt încărcate de biruri care sărăcesc populația și distrug economia. În Japonia prețul benzinei este echivalentul a 1 dolar american. Cum ar veni, 4,5 lei/litru. În Japonia, țară lipsită de resurse, da? În China este tot echivalentul a 1 dolar. În SUA prețul benzinei este 75 cenți/litru, în banii noștri ar veni 3,3 lei/litru. La noi este 8 lei. Plătești ca să respiri, ca să te miști.
Vor spune unii că sunt anti-european. Nici vorbă, eu sunt european dinainte să învețe ei să citească. Anti-europeni sunt cei care distrug Europa, care bagă mâna în buzunar fiecărui european. Eu vreau ca Europa să își vină în fire, să trimită la plimbare socialiștii, etatiștii și nomenclaturiștii, să reducă povara fiscală și să ne lase să ne dezvoltăm.
Sunt conștient că România nu poate face tam-tam pe tema asta nici dacă ar vrea, deoarece România este o țară dependentă de exterior. România este un stat falimentar, care nu ar putea plăti nici pensii și nici salarii fără fondurile europene.
România a fost falimentată de bandiții locali care au condus-o, despre care am spus odată la Digi că sunt niște bandiți extrem de primitivi – întâmplător, nu am mai fost invitat în prime time la Digi după acel episod.
Așa că înainte de a deveni o voce ascultată și respectată la nivel european ar trebui să devenim independenți financiar. Evident, nu putem deveni independenți dacă mărim birurile în prostie, adică dacă ducem fix politica socialist-feudală care a îngropat Europa în ansamblu.
P.S. Un nomenclaturist-bandit local a parazitat tema asta și a promis în campaniile trecute benzină la 1 leu. Și un ceas stricat arată ora exactă din când în când. Mulți ajung să voteze asemenea impostori din disperare, că nu mai suportă să fie bătaia de joc a acelorași nulități, vor să schimbe măcar stăpânul. Trist rău, dar aici au adus lumea”, a scris Glăvan pe rețelele de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest: Decizie la Curtea de Apel București
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai, pe 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a hotărât, vineri, 9 ianuarie 2026, menținerea măsurii arestării preventive în cazul celor trei, până la o nouă verificare, dar nu […]
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare În cadrul accidentelor ușoare, persoanele implicate rămân nesigure când vine vorba de ceea ce urmează să facă, amiabilă sau să meargă la poliție. În 2026, regulile de bază rămân aceleași, însă există și situații-limită în care trebuie […]
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade Meteorologii ANM au emis vineri, 9 ianuarie 2026, noi informări meteo, valabile în perioada 9 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a...
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest: Decizie la Curtea de Apel București
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din...
Știrea Zilei
FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la...
FOTO | Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată cu 1.800 lei. Femeia a rămas și fără certificatul de înmatriculare
Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată...
Curier Județean
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv si AB negativ: ,,Cererea de sânge este mare”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...