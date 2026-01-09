Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”

55% din prețul benzinei în România sunt de fapt taxe, scrie Bogdan Glăvan pe rețelele de socializare. Acesta este de părere că țara noastră se află în Evul Mediu fiscal, când fiecare baron punea o taxă de trecere, iar românii cumpără de fapt dreptul de a se duce undeva.

,,Vrei să mergi cu mașina într-o excursie din București pe Valea Prahovei? Plătești taxă statului 100 de lei. Vrei să dai o fugă până pe litoral? Plătești taxă statului 200 lei.

Vrei să te duci în orice alt oraș în țara asta? Plătești zeci sau sute de lei pentru dreptul de a ajunge la Brașov, la Constanța, la Pitești sau la Iași.

Ca în Evul Mediu, când fiecare baron își punea taxă de trecere.

Diferența este că acum barierele nu sunt puse de baronii locali, ci de Măria-sa Statul. Și nu se numesc taxe de trecere, ci taxe la carburanți. Dar efectul este același.

55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie nu cumperi benzină, ci dreptul de a te duce undeva. Plătești statului ca să te lase liber să mergi la Cluj cu mașina. Asta deși plătești impozite pe venit, alte „contribuții”, taxe peste taxe, inclusiv impozit pe mașină și rovinietă, care însumate duc la un nivel de neimaginat în Evul Mediu.

Politica fiscală și energetică în Europa este sinucigașă. Și facturile la energie electrică și facturile la gaze și prețul benzinei sunt încărcate de biruri care sărăcesc populația și distrug economia. În Japonia prețul benzinei este echivalentul a 1 dolar american. Cum ar veni, 4,5 lei/litru. În Japonia, țară lipsită de resurse, da? În China este tot echivalentul a 1 dolar. În SUA prețul benzinei este 75 cenți/litru, în banii noștri ar veni 3,3 lei/litru. La noi este 8 lei. Plătești ca să respiri, ca să te miști.

Vor spune unii că sunt anti-european. Nici vorbă, eu sunt european dinainte să învețe ei să citească. Anti-europeni sunt cei care distrug Europa, care bagă mâna în buzunar fiecărui european. Eu vreau ca Europa să își vină în fire, să trimită la plimbare socialiștii, etatiștii și nomenclaturiștii, să reducă povara fiscală și să ne lase să ne dezvoltăm.

Sunt conștient că România nu poate face tam-tam pe tema asta nici dacă ar vrea, deoarece România este o țară dependentă de exterior. România este un stat falimentar, care nu ar putea plăti nici pensii și nici salarii fără fondurile europene.

România a fost falimentată de bandiții locali care au condus-o, despre care am spus odată la Digi că sunt niște bandiți extrem de primitivi – întâmplător, nu am mai fost invitat în prime time la Digi după acel episod.

Așa că înainte de a deveni o voce ascultată și respectată la nivel european ar trebui să devenim independenți financiar. Evident, nu putem deveni independenți dacă mărim birurile în prostie, adică dacă ducem fix politica socialist-feudală care a îngropat Europa în ansamblu.

P.S. Un nomenclaturist-bandit local a parazitat tema asta și a promis în campaniile trecute benzină la 1 leu. Și un ceas stricat arată ora exactă din când în când. Mulți ajung să voteze asemenea impostori din disperare, că nu mai suportă să fie bătaia de joc a acelorași nulități, vor să schimbe măcar stăpânul. Trist rău, dar aici au adus lumea”, a scris Glăvan pe rețelele de socializare.

