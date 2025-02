BNR nu reduce dobânda de referință. Economist: Dobânzile ridicate afectează companiile. De 6 luni România are producția industrială în scădere accentuată

Într-o postare recentă pe pagina de Facebook, economistul Radu Georgescu explică de ce decizia BNR de a menține dobânda de referință ridicată, afectează companiile românești.

„Desi azi este Valentine’s Day, BNR nu ne-a facut niciun cadou. BNR nu a redus dobanda de referinta. Saptamana aceasta Banca Centrala Europeana a redus si mai mult dobanda de referinta pentru tarile din zona euro. Banca Centrala Europeana doreste sa ajute populatia si companiile. Vor sa le reduca dobanzile la credite. De asemenea, vor sa ajute economia.

BNR ne-a spus azi ca ratele la credite nu scad. Nici inflatia nu scade. Ca sa intelegem despre ce vorbim. Si cat de importanta este dobanda de referinta pentru populatie si pentru firme.

Croatia are euro, iar politica monetara o face Banca Centrala Europeana. Croatii platesc la creditele ipotecare un DAE de 4%. Firmele din Croatia platesc la credite un DAE de 3,5%. Romanii si firmele din Romania platesc la credite DAE in jur de 10%. Adica noi platim rate aproape duble la credite comparat cu croatii.

In Romania politica fiscala si monetara este pe dos fata de ce se spune in cartile de economie. Cartile de economie spun ca in perioade de crestere economica Guvernul trebuie sa faca economii. In perioada 2014-2019 Germania a avut excedent bugetar. Adica au facut rezerve. Acest lucru le permite in 2025 sa ajute populatia si firmele pentru a trece mai usor peste problemele financiare.

Ce a facut Romania? In perioada 2014-2019 cand am avut crestere economica, Romania a avut un deficit bugetar foarte mare. In loc sa facem rezerve, ne-am imprumutat si mai mult. Acum avem o criza economica si in loc Guvernul sa ajute populatia si firmele din Romania, in 2025 s-au crescut taxele pentru 700.000 de companii si peste 2 milioane de oameni.

De asemenea, cartile de economie spun ca in perioade de crestere economica, Banca Centrala trebuie sa creasca dobanda de referinta. Si sa o scada in perioade cu incetinire economica. In 2022 cand economia crestea, BNR avea dobanda de referinta de 1,5%. Iar in 2025 in loc sa scada dobanda de referinta pentru a ajuta economia, mentine aceasta dobanda la o valoare ridicata , 6,5%. Dobanzile mari la credite fac companiile din Romania sa nu mai fie competitive comparat cu firmele din alte tari. De 6 luni Romania are productia industriala in scadere accentuata

In ianuarie 2025 s-au inchis fabrici care aveau cumulat peste 5.000 de oameni. Tot cartile de economie spun ca performanta unei banci centrale este data de inflatia din acea tara. Orice banca centrala (inclusiv BNR) are scris in statut ca inflatia scazuta este principalul obiectiv. Romania are de 2 ani cea mai mare inflatie din UE. Deci nu am avut o politica monetara buna.

In primul an de la ASE se invata desptre inflatie. Inflatia a declansat al doilea Razboi Mondial. Warren Buffett spune ca inflatia este mai periculoasa decat bomba atomica deoarece inflatia este fenomenul economic care saraceste cel mai repede populatia. Ce se intampla acum in Romania din punct de vedere politic si economic sunt generate de greselile din politicile fiscale si monetare din ultimii 10 ani”, a scris Radu Georgescu pe pagina de Facebook.

