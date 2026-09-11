Sport

Blăjeanul Victor Oniga (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), convocat, în premieră, la echipa României Under 17!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

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Blăjeanul Victor Oniga (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), convocat, în premieră, la echipa României Under 17! Perioadă importantă în cariera talentatului fotbalist de 16 ani!

Victor Oniga, promițătorul jucător din Alba, traversează o perioadă excelentă, transferul la prim-divizionara FK Csikszereda Miercurea Ciuc fiind urmat de o convocare, în premieră, la echipa României Under 17. Acum două runde a fost rezervă pe prima scenă la confruntarea FK Csikszereda Miercurea Ciuc – CFR Cluj, scor 2-3

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Oniga a plecat vara anului 2024 la FCSB, de la CSȘ Blaj, echipa din orașul natal, unde a activat de la vârsta de 6 ani, aproape un deceniu fiind pregătit de destoinicii antrenori Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan. În stagiunea 2024/2025 a cucerit, în tricoul „roșu-albastru”, două trofee, Cupa Elitelor Under 15 (gol în finală) și Supercupa Elitelor Under 15 (reușită și două assist-uri în ultimul act), iar vara anului trecut s-a transferat la Viitorul Cluj, cu care a cucerit Cupa Elitelor Under 16 (un gol în finală)

Echipa națională a României U17 (jucători născuți în anul 2010) va avea un stagiu de pregătire, organizat în Slovenia, în perioada 19 septembrie – 27 septembrie 2026. Reunirea lotului are loc luni, 19 septembrie 2026, București. Pe perioada stagiului de pregătire, Echipa Națională va disputa 3 meciuri amicale, două împotriva Sloveniei Under 17 (22 și 24 septembrie) și un joc școala în București pe data de (27 septembrie).

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