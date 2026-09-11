General al Armatei Române, găsit împuşcat: Un pistol a fost găsit lângă trupul său
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap: Un pistol a fost găsit lângă trupul său
Generalul Dorin Ioniță, 61 de ani, a fost găsit fără suflare, vineri dimineață, 11 septembrie 2026, într-un imobil pe care îl deținea în localitatea Păulești, județul Prahova.
Lângă trupul său a fost găsit un pistol, despre care primele verificări arată că era deținut legal. Deşi ancheta este doar la început, sursele citate de News.ro afirmă că nu există suspiciuni cu privire la deces, fiind, cel mai probabil, o sinucidere.
Ce spune despre caz IPJ Ilfov
,,La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului şi au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani”, a transmis, vineri dimineaţă, IPJ Ilfov.
Sursa citată a precizat că a fost emis un ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligaţia bărbatului de a păstra o distanţă minimă de 200 de metri, faţă de aceasta.
,,În cursul nopţii, în jurul orei 01:24, poliţiştii au fost sesizaţi de o altă femeie, de 60 de ani, care a relatat faptul că soţul său, cunoscut ca deţinător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol. Poliţiştii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea şi localizarea bărbatului, precum şi pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane”, menţionează poliţiştii.
Vineri dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că bărbatul a fost găsit decedat de către o rudă, într-un imobil din judeţul Prahova.
IPJ Prahova:
La rândul lor, poliţiştii din Prahova au transmis că au fost sesizaţi, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, cu privire la faptul că un bărbat, domiciliat în comuna Păuleşti, nu răspunde la telefon şi nici la uşa locuinţei, mai notează News.ro.
”În cel mai scurt timp, la faţa locului s-au deplasat poliţişti şi echipaje medicale, pentru acordarea primului ajutor şi efectuarea verificărilor specifice. Din primele cercetări efectuate, poliţiştii au constatat că, în interiorul locuinţei, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 61 de ani, care prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împuşcare, fiind declarat decedat. În proximitatea acestuia a fost identificată o armă de foc, letală, de calibru 9×19 mm, care urmează să fie ridicată, în vederea continuării cercetărilor”, a transmis IPJ Prahova.
Sursă FOTO: MApN
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