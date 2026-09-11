Foto | Vernisajul expoziției „Horea Paștina și Ovidiu Mircea Paștina – Doi frați, două priviri asupra lumii” la Palatul Principilor pe 15 septembrie 2026: Horea Paștina va fi distins cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Alba Iulia

Vernisajul expoziției „Horea Paștina și Ovidiu Mircea Paștina – Doi frați, două priviri asupra lumii” la Palatul Principilor pe 15 septembrie 2026: Horea Paștina va fi distins cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Alba Iulia

Palatul Principilor Transilvaniei găzduiește marți, 15 septembrie 2026, de la ora 18:00, vernisajul expoziției „Horea Paștina și Ovidiu Mircea Paștina – Doi frați, două priviri asupra lumii”. Expoziția, deschisă publicului încă din 15 august, are o semnificație aparte pentru Alba Iulia: pentru prima dată, lucrările celor doi frați sunt reunite într-o expoziție în orașul lor natal.

Vernisajul va cuprinde și un moment oficial dedicat pictorului Horea Paștina, căruia îi va fi acordat titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Alba Iulia, în semn de recunoaștere a valorii operei sale, a contribuției la dezvoltarea și promovarea culturii române, precum și a legăturii profunde cu orașul natal.

Amfitrionul evenimentului va fi Horațiu Iohănaș, vicepreședintele Asociației ELEON, cel care va susține și discursul de laudatio dedicat lui Horea Paștina.

Expoziția propune întâlnirea a două parcursuri artistice distincte care au același punct de plecare. Născuți la Alba Iulia, Horea Paștina și Ovidiu Mircea Paștina au urmat drumuri proprii în artă, construind două universuri vizuale cu identități puternice, reunite acum în spațiul Sălii Transilvania.

Horea Paștina, cofondator al grupului Prolog și unul dintre numele importante ale picturii românești contemporane, și-a construit opera în jurul unei priviri esențializate asupra lumii. Lumina și natura, alături de motive precum casa, masa, biserica sau crucea, capătă în lucrările sale o puternică dimensiune contemplativă și spirituală.

În creația lui Ovidiu Mircea Paștina, pictura, acuarela și desenul deschid o perspectivă diferită asupra realității, de la natură și obiectele care o populează, până la prezența umană. Expoziția de la Alba Iulia pune față în față aceste două viziuni distincte, lăsând să se vadă atât diferențele dintre ele, cât și originea comună care îi leagă pe cei doi artiști.

Publicul este invitat la vernisaj marți, 15 septembrie 2026, de la ora 18:00, în Sala Transilvania a Palatului Principilor Transilvaniei. Expoziția poate fi vizitată până în 15 octombrie 2026.

Organizatori: Asociația ELEON, în parteneriat cu Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, se arată într-un comunicat de presă.

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