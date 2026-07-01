Blăjeanul Victor Oniga, la Csikszereda Miercurea Ciuc! Pas uriaș, în SuperLigă, pentru talentatul fotbalist din Alba, de doar 16 ani!

Victor Oniga, talentatul jucător de profil ofensiv din Blaj, a făcut pasul pe prima scenă, pregătindu-se cu CsikSzereda Miercurea Ciuc, unde mai este un alt conjudețean, Răzvan Trif, din Jidvei.

Fotbalistul (foto, al doilea de la stânga la dreapta) care în ultimul sezon a evoluat la Viitorul Cluj este unul cu un potențial extraordinar, drept dovadă fiind faptul că a ajuns, la 16 ani, pe prima scenă. A început pregătirile cu formația din Harghita, actualmente aflându-se în stagiul centralizat din Austria

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Un nou exemplu că Alba produce, că talente există. Oniga (16 ani împliniți în 5 mai) se alătură numelor precum S. Itu (n. 2006, Poli Timișoara), P. Pahone (2009, în pregătiri cu ASA Tg. Mureș), I. Moldovan (2008, la FC Argeș de un an), S. Bran (2008, „U” Cluj, se antrenează cu Metalul Buzău). Sunt 5 jucători care nu au împlinit 20 de ani și au părsit județul fără a călca măcar prin curtea divizionarei terțe din Cetatea Marii Uniri! Minunată strategie a echipei fanion!

În iunie, un nou trofeu pentru Victor Oniga, fotbalistul format de CSȘ Blaj! Viitorul Cluj a învins, la Buftea, Rapid București, scor 2-1 (0-0). Fotbalistul din Alba a fost intergalist în formula lui Sever Sălăgean, marcând golul de 2-o (minutul 72)

Oniga a plecat vara anului 2024 la FCSB, de la CSȘ Blaj, echipa din orașul natal, unde a activat de la vârsta de 6 ani, aproape un deceniu fiind pregătit de destoinicii antrenori Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan. În stagiunea 2024/2025 a cucerit, în tricoul „roșu-albastru”, două trofee, Cupa Elitelor Under 15 (gol în finală) și Supercupa Elitelor Under 15 (reușită și două assist-uri în ultimul act), iar vara trecută s-a transferat la Viitorul Cluj

Foto: FK Csikszereda

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