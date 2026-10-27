FOTO | Accident în Dej, provocat de un șofer de 35 de ani, din Alba: Bărbatul a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașină care circula regulamentar 

Accident în Dej, provocat de un șofer de 35 de ani, din Alba: Bărbatul a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașină care circula regulamentar

Un accident rutier s-a produs marți seara, în jurul orei 20.20, pe strada Vâlcele din municipiul Dej. În evenimentul rutier a fost implicat și un șofer din Alba.

Potrivit IPJ Cluj, la data de 27 octombrie a.c., în jurul orei 19.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Vâlcele din municipiul Dej, în care au fost implicate două autovehicule.

Din primele verificări efectuate, a reieșit că un bărbat de 35 de ani, din județul Alba, care conducea un autoturism pe direcția Dej – Gherla, ar fi pătruns, în împrejurimi ce urmează a fi stabilite, pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din municipiul Dej, care se deplasa pe direcția Gherla – Dej.

În urma impactului, bărbatul de 55 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească.

Bărbatul de 35 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

FOTO | INFO TRAFIC jud. CLUJ

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