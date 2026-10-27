Reparații la masca barajului Oașa: De ce sunt necesare lucrările. Aviz de mediu solicitat pentru proiect

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale Sebeș, a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de reparații la masca barajului Oașa – Organizare de șantier”. Proiectul este propus pe teritoriul comunei Șugag (CF nr. 108818, județul Alba) și al comunei Jina (CF nr. 108819, județul Sibiu).

De ce sunt necesare lucrările

Barajul Oașa se confruntă cu exfiltrații de apă încă de la darea în funcțiune, în 1979. Documentația le leagă de caracteristicile materialului din corpul barajului (gnais granitic), de tehnologia de punere în operă a anrocamentelor, de deformațiile dintre vatră și plăcile de beton, de deteriorarea betonului și de îmbătrânirea materialului de etanșare a rosturilor. Reparațiile anterioare au avut efecte pozitive, dar au apărut zone noi cu exfiltrații importante, începând de la cota 1.245 mdM. Beneficiarul urmărește să oprească aceste pierderi, iar organizarea de șantier creează condițiile pentru reparațiile propriu-zise.

Ce presupune proiectul

Organizarea de șantier are caracter temporar și nu modifică structura de rezistență sau aspectul barajului. Ea cuprinde două elemente:

*ocuparea temporară a unei benzi de circulație de pe coronamentul barajului (DN 67C – Transalpina), pentru aprovizionare și manipularea materialelor;

*o zonă de depozitare temporară pe malul drept al lacului, lângă lucrări.

Reparațiile se vor face cu platforme suspendate de lucru, stabilizate prin structuri de contragreutate montate pe coronament. Rolele de geomembrană vor fi manipulate cu motostivuitor sau cu sistem de ridicare tip „spreader bar”. Circulația pe coronament se menține permanent pe o bandă, cu semnalizare și delimitarea zonelor de lucru. Nu se construiesc drumuri noi, nu se demolează nimic și nu se taie arbori.

Suprafață, valoare, durată

Organizarea de șantier ocupă aproximativ 3.400 mp: 1.200 mp în comuna Șugag și 2.200 mp în comuna Jina. Valoarea obiectivului este de 301.777,20 lei fără TVA (365.150,41 lei cu TVA). Implementarea este estimată la 22 de luni, timp care include obținerea avizelor și autorizațiilor, dar execuția lucrărilor durează doar 3 luni. La final, amenajările temporare se desființează, iar terenul este adus la starea inițială.

foto: arhivă

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