BERD revizuiește în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an
BERD revizuiește în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2025, față de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului „Regional Economic Prospects” publicat joi, 25 septembrie 2025, de instituția financiară internațională.
Citește și: Economistul Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino”
Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creștere de 0,9% în 2025, cu 0,7 puncte procentuale mai puțin decât estimarea de 1,6% avansată anterior.
În 2026, creșterea economiei românești ar urma să se situeze la 1,6%, după ce în mai BERD previziona un avans de 2,4%.
Expansiunea PIB-ul României a încetinit în 2024, la 0,8%. Industria, serviciile și sectorul construcțiilor au frânat semnificativ, în timp ce agricultura a fost afectată sever de secetă. În primul semestru din 2025, creșterea medie anuală a fost de 1,4%, pe fondul încetinirii creșterii salariilor, a deteriorării balanței externe și a declinului din industrie. Pe de altă parte, investițiile s-au redresat după scăderea semnificativă înregistrată în trimestrul patru din 2024, iar agricultura ar urma să se redreseze substanțial anul acesta. Încrederea mediului de afaceri a fost influențată negativ de instabilitatea politică din primul semestru din 2025 și măsurile de austeritate fiscală, a căror valoare este estimată la 5,5% din PIB în următorii doi ani, se arată în raport.
Deficitul fiscal în primul semestru din 2025 (3,6% din PIB) indică spre un deficit anual aproape de 8% din PIB, în scădere de la 9,3% din PIB în 2024. Liberalizarea pieței energiei în iulie și majorarea TVA și a accizelor din august 2025 ar urma să contribuie cu patru puncte procentuale la inflația anuală, care ar urma să ajungă la 8,8% la finalul anului, semnificativ mai ridicată decât media UE, conform BNR.
Creșterea economiei este estimată la 0,9% în 2025, urmând să ajungă la 1,6% în 2026, în urma accelerării absorbției fondurilor europene.
Riscurile negative sunt legate de exporturile mai slabe și reducerea investițiilor publice, previzionează BERD, potrivit Agerpres.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Veste bună! Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu șase luni. 17 produse esențiale rămân la prețuri mai mici
Alimentele de bază rămân la prețuri plafonate până în martie 2026. Guvernul vrea să susțină puterea de cumpărare a românilor Guvernul a decis să prelungească cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, astfel că măsura va fi valabilă până pe 31 martie 2026. Decizia a fost luată joi, în ședința de guvern, […]
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii: Zapada s-ar putea așterne încă din ultima lună de toamnă. Explicațiile șefei ANM
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii: Zapada s-ar putea așterne încă din ultima lună de toamnă. Explicațiile șefei ANM Vortexul polar, format în jurul Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în România. Directorul ANM a explicat, într-o intervenție la Digi24, că există posibilitatea ca zapada să se […]
Economistul Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino”
Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino” Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra unei posibile crize economice similare celei din 2008, avertizând despre riscurile unei recesiuni severe în România. El precizează că economia țării a fost susținută în ultimii ani prin împrumuturi masive, iar acum se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Veste bună! Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu șase luni. 17 produse esențiale rămân la prețuri mai mici
Alimentele de bază rămân la prețuri plafonate până în martie 2026. Guvernul vrea să susțină puterea de cumpărare a românilor...
BERD revizuiește în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an
BERD revizuiește în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare...
Știrea Zilei
FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori
Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Curier Județean
FOTO | Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni: ,,Avansează conform graficului”
Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș: ,,Pas cu pas. Avansează conform graficului”, a anunțat primarul din Câmpeni Lucrările...
28 septembrie 2025 | DEMO – Finalul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” pe scena Teatrului Prichindel din Alba Iulia
DEMO – Finalul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” pe scena Teatrului Prichindel din Alba Iulia Duminică, 28 septembrie 2025,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...