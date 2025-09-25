Economistul Radu Georgescu: „În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino”
date 2025-09-25
Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra unei posibile crize economice similare celei din 2008, avertizând despre riscurile unei recesiuni severe în România.
El precizează că economia țării a fost susținută în ultimii ani prin împrumuturi masive, iar acum se confruntă cu o perioadă de „sevraj economic”.
Într-o postare pe rețelele sociale, economistul Radu Georgescu identifică mai multe „bule economice” care riscă să se spargă, inclusiv în sectoarele bugetar, imobiliar, auto și IT.
Acesta avertizează că aceste bule, alimentate de împrumuturi și consum excesiv, pot duce la prăbușirea piețelor și la o scădere semnificativă a economiei.
Redăm mai jos mesajul său integral:
Cât va scădea economia României în următorii ani ?
În ultimii 10 ani politicienii au avut o singură strategie economică:
Să crească numărul de bugetari și salariile lor
În acest fel au crescut consumul
Din această cauză datoria României a crescut accelerat
Statistic, toate țările care au aplicat această strategie, au avut o perioadă de creștere economică
Tot, statistic, pentru aceste țări s-a terminat prost
În urma acestei strategii economice din ultimii ani, România are cel mai mare deficit bugetar din Europa
Plătește cele mai mari dobânzi la credite
Are cel mai mare deficit comercial din Europa
Și cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa
Statistic, situația economică s-a rezolvat doar cu bârdă
Partidele politice nu pot rezolva problema creată tot de ele
Este nevoie să intervină creditorii cu bârda
România trebuie să reducă deficitul bugetar de la aproape 10% din PIB la 3% PIB
Asta înseamnă că vor dispărea din economie aproximativ 100 miliarde lei anual
România are o situație asemănătoare cu cea a Greciei din 2009-2013
Grecia a pornit și ea de la un deficit de 10% din PIB
În Grecia barda a venit în 2009
În următorii 5 ani, economia Greciei a scăzut cu 25%
Nici acum, după 16 ani, economia Greciei nu a revenit la nivelul din 2009
În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino
Adică prima dată oamenii nu vor mai cumpăra bunuri mai scumpe: apartamente, mașini, electronice
Oamenii afectați vor cumpăra mai puține haine etc
Efectul de domino ne va impacta pe toți
Politicienii spun că Bau-Baul este categoria Junk
Dar nu este așa
Azi, 22 septembrie, cotația dobânzii la titlurile de stat ale României pe 10 ani este de 7,35%
Tot azi, cotația pentru titlurile de stat emise de Albania este de 3,5%
Albania este în Junk
Bau-Baul este că România nu va mai putea să-și plătească nici măcar dobânzile
Datoria României este de 60% din PIB
Plătind o dobândă de 7,35% înseamnă că în curând cheltuiala cu dobânda va fi 4,5% din PIB
Mult peste cheltuiala cu tot sistemul de educație din România care este 3,5% din PIB
Mai mare și decât investițiile din România
Cheltuielile de capital din România în 2024 au fost de 3,8% din PIB
Întrebarea este când va veni barda în România?
Anul trecut politicienii au luat niște măsuri mai ușor de digerat de populație: impozit pe venit pentru IT-iști, construcții, agricultură, creșterea salariului minim, creșterea impozitului pe dividende
Anul acesta au luat niște măsuri mai dure: creșterea TVA-ului
Anul acesta România va avea tot un deficit bugetar uriaș în jur de 9% din PIB
Asta înseamnă că la anul cheltuielile cu dobânzile vor crește cu 13-17 miliarde lei
O valoare mult mai mare decât toate cele 3 pachete votate de Guvern în acest an
Probabil la anul va veni barda în România
Întrebarea este cât va scădea economia României în următorii ani
