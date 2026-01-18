BĂTAIE într-o unitate medicală din Alba Iulia: Bărbat, REȚINUT după ce a agresat un tânăr din cauza discuțiilor purtate în contradictoriu

BĂTAIE într-o unitate medicală din Alba Iulia: Bărbat, REȚINUT după ce a agresat un tânăr din cauza discuțiilor purtate. Este cercetat

Un bărbat, de 32 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a agresat un tânăr, de 29 de ani, în incinta unei unități medicale de pe raza municipiului Alba Iulia.

Conform IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 17 ianuarie 2026, bărbatul de 32 de ani, în timp ce se afla în incinta unei unități medicale de pe raza municipiului Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu.

Cercetările sunt continuate.

