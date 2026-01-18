Ştirea zilei

BĂTAIE într-o unitate medicală din Alba Iulia: Bărbat, REȚINUT după ce a agresat un tânăr din cauza discuțiilor purtate în contradictoriu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

BĂTAIE într-o unitate medicală din Alba Iulia: Bărbat, REȚINUT după ce a agresat un tânăr din cauza discuțiilor purtate. Este cercetat

Un bărbat, de 32 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a agresat un tânăr, de 29 de ani, în incinta unei unități medicale de pe raza municipiului Alba Iulia.

Conform IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. 

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 17 ianuarie 2026, bărbatul de 32 de ani, în timp ce se afla în incinta unei unități medicale de pe raza municipiului Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu. 

Cercetările sunt continuate. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 ianuarie 2026

De

Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La mai bine de 24 de ore de la explozia produsă ieri, 17 ianuarie 2026, pe strada Arnsberg, bărbatul în vârstă de 35 de ani, grav rănit, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală și […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

18 ianuarie 2026

De

Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Mănărade a fost reținut după ce și-ar fi agresat partenera pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Citește și: ACCIDENT rutier în Cugir: […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

18 ianuarie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 18 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult