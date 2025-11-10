Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică
Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică
Mai multe baruri și cluburi din Cluj-Napoca au adoptat codul de siguranță „Angel Shot”, utilizat deja în orașe europene precum Londra, Berlin sau Amsterdam. Inițiativa se adresează femeilor care se simt în pericol: acestea pot cere discret un „Angel Shot” la bar, iar personalul instruit va interveni imediat pentru a le proteja.
Localurile care implementează măsura sunt: Flying Circus, After Eight, Coyote, Barmacie, OutSide, GAP Club, London Pub și Altfel, demonstrând responsabilitate socială și grijă pentru siguranța clienților. Intervenția personalului poate include escortarea în siguranță afară, chemarea unui taxi sau, în cazuri grave, apelarea autorităților.
Inițiativa a fost lansată de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală, ca parte a proiectului „Harta Siguranței”, cea mai amplă campanie locală dedicată siguranței femeilor și fetelor din Cluj.
Proiectul urmărește identificarea zonelor vulnerabile și a politicilor publice care pot îmbunătăți siguranța în viața urbană. În această lună va fi lansat un chestionar destinat femeilor din Cluj-Napoca, disponibil online și fizic, pentru a colecta date privind percepția siguranței în spațiul public.
Măsura „Angel Shot” se înscrie în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’25, program de bugetare participativă pentru tinerii care promovează responsabilitatea socială și siguranța comunitară. Scopul inițiativei este crearea unui climat de încredere în care viața de noapte să fie sigură și fără frică.
