Bărbatul din Cugir, judecat pentru 11 infracțiuni de viol și agresiune sexuală, condamnat DEFINITIV la aproape 30 de ani de închisoare. Șase fete minore, printre care și fiica sa, victimele sale

Bărbatul din Cugir, C. Hancheș, judecat pentru 11 infracțiuni de viol și agresiune sexuală, a fost condamnat definitiv, printr-o decizie pronunțată în data de 23 decembrie, la aproape 30 de închisoare. Victimele sale sunt șase fete minore, printre care și fiica sa.

Un bărbat din Cugir judecat pentru săvârșirea infracțiunii de viol, victimele acestuia fiind șase fete minore, printre care și fiica sa, a fost condamnat definitiv la 29 de ani și 4 luni de închisoare, a soluționat Curtea de Apel Alba Iulia: ,,Definitivă. Pronunțată în data de 23.12.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței”.

Decizie definitvă pentru C. Hancheș:

Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și de către partea civilă T. împotriva sentinței penale nr. 154/2025 din data de 25 aprilie 2025, pronunțată de Judecătoria Alba Iulia, pe care o desființează sub aspectul individualizării pedepselor complementare și accesorii în privința infracțiunilor de agresiune sexuală reținute în dauna persoanelor vătămate C, D și H. A, precum și cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de partea civilă T și rejudecând cauza în aceste limite:

La ce pedepse a fost condamnat C. Hancheș

În temeiul art. 67 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. n) şi alin. (5) Cod penal, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 și alin. 2 lit. c) și d) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal (formă în vigoare la data epuizării — 08.10.2018), cu aplic. art. 35 alin. 1 din Cod penal (2 acte materiale) în dauna persoanei vătămate D şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a comunica cu victima D ori de a se apropia la mai puțin de 100 metri de aceasta pentru o perioadă de 5 ani.

În temeiul art. 65 alin. (1) Cod penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. n) Cod penal interzice inculpatului pedeapsa accesorie a exercitării dreptului de a comunica cu victima D. ori de a se apropia la mai puțin de 100 metri de aceasta.

Condamnarea pentru faptele comise împotriva victimei A

În temeiul art. 67 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. n) şi alin. (5) Cod penal, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 și alin. 2 lit. c) și d) din Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Cod penal (14 acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 din Cod penal (formă în vigoare la data epuizării faptei) în dauna persoanei vătămate A. şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a comunica cu victima A. ori de a se apropia la mai puțin de 100 metri de aceasta pentru o perioadă de 5 ani.

În temeiul art. 65 alin. (1) Cod penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. n) C. pen. interzice inculpatului pedeapsa accesorie a exercitării dreptului de a comunica cu victima A. ori de a se apropia la mai puțin de 100 metri de aceasta.

În temeiul art. 67 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. e) Cod penal, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin. 1 și 3 lit. a), b) și c) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal (formă în vigoare la data comiterii faptei) în dauna persoanei vătămate C şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor părintești cu privire la victima C, fiica sa biologică, pentru o perioadă de 5 ani.

În temeiul art. 65 alin. (1) Cod penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. e) Cod penal interzice inculpatului pedeapsa accesorie a exercitării drepturilor părintești cu privire la victima C, fiica sa biologică.

În temeiul art. 45 alin. (2) Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedepsele complementare a interzicerii exercitării dreptului de a comunica cu victimele (….) ori de a se apropia la mai puțin de 100 metri de acestea pentru o perioadă de 5 ani, ce se vor executa, potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

În temeiul art. 45 alin. (5) rap. la art. 45 alin. (2) Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedepsele accesorii a interzicerii exercitării dreptului de a comunica cu victimele (…..) ori de a se apropia la mai puțin de 100 metri de acestea, care se vor executa, potrivit art. 65 alin. (3) Cod penal de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

În temeiul art. 45 alin. (2) Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor părintești cu privire la victima C, fiica sa biologică, pentru o perioadă de 5 ani, ce se va executa, potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

În temeiul art. 45 alin. (5) rap. la art. 45 alin. (2) Cod penal, aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor părintești cu privire la victima C, fiica sa biologică, care se vor executa, potrivit art. 65 alin. (3) Cod penal de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

Cheltuieli de 6.000 de lei

În temeiul art. 276 alin. 1 Cod pr. penală, admite cererea părţii civile T şi obligă inculpatul H. I. C. la plata cheltuielilor de judecată în apel în cuantum de 2.000 lei, reprezentând onorariu avocat apel în dosarul nr. 6065/176/2023*, precum și în cuantum de 4.000 de lei, reprezentând onorariu avocat apel în prezenta cale de atac.

Apelul a fost respins

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpații Hancheș I. C. și Hancheș A. V. împotriva sentinței penale nr. 154/2025 pronunțate de Judecătoria Alba Iulia, pe care o menține.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii începând cu data de 19.05.2023, ora 17:20, până la data de 20.05.2023, ora 17:20 şi durata arestării preventive, de la data de 20.05.2023 la zi.

În temeiul art. 275 alin. 2 Cod pr. penală obligă inculpații apelanți Hancheș I. C. și H. A. V. la plata către stat a sumei de 800 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod pr. penală onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru (……) se vor avansa din fondurile Ministerului de Justiție şi vor rămâne în sarcina statului.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate care nu contravin prezentei decizii.

Decizia este definitivă

Definitivă. Pronunțată în data de 23.12.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.

Reamintim că, dosarul s-a judecat de două ori pe fond, inițial, Judecătoria Alba Iulia aplicând o pedeapsă de 21 de ani de închisoare. În rejudecare s-a decis pedeapsa cea mai grea, de 10 ani, la care s-a adăugat o treime din restul celorlalte pedepse, respectiv 19 ani și 4 luni, rezultând 29 de ani și 4 luni după gratii.

Bărbatul a primit pentru toate cele 11 infracțiuni un total de 68 de ani de închisoare, dar prin procedura de contopire prevăzută de legislația penală s-a ajuns la pedeapsa menționată. Faptele au avut loc în perioada 2016 – 2023.

O mamă a sesizat autorităţile după ce fiica ei i-a mărturisit că a fost abuzată sexual de bărbat în urmă cu câţiva ani. După plângerea formulată de mama fetiţei, autorităţile au extins ancheta şi au descoperit că suspectul are la activ zeci de agresiuni sexuale. Una dintre victime, de exemplu, a fost agresată de 30 de ori.

Bărbatul a mai fost judecat și pentru infracțiunea de pornografie infantilă. În acest caz, procesul a fost finalizat pe 2 iulie 2025, la Curtea de Apel Alba Iulia. La momentul perchezițiilor efectuate de anchetatori, în 2022, s-a descoperit în telefoanele, sisteme de memorie și în calculatorul acestuia circa 1.800 de imagini indecente cu minore.

