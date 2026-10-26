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Banii pentru indexarea pensiilor, puși sub semnul întrebării de fostul preşedinte Traian Băsescu: ,,Eu nu cred că au resurse”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Banii pentru indexarea pensiilor, puși sub semnul întrebării de fostul preşedinte Traian Băsescu: ,,Eu nu cred că au resurse”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat, duminică, modul în care Guvernul gestionează situația bugetară, susținând că Executivul nu are control asupra cheltuielilor și exprimându-și îndoiala că vor exista resurse suficiente pentru indexarea pensiilor.

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,,În ţara asta, guvernul nu are control pe cheltuieli, nu are control pe ce se întâmplă în teritoriu. Nu are control pe ce se întâmplă în administraţiile locale. Nu are control pe ce se întâmplă în fiecare minister. Aici suntem şi, în situaţia asta, ei bâjbâie cu soluţiile. Eu nu cred că au resurse pentru indexarea pensiilor”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu la Digi24, potrivit News.ro.

Băsescu a adăugat că speră ca Guvernul să aibă bani pentru că şi el este pensionar.

,,Să dea Dumnezeu să aibă. Şi eu sunt pensionar, vreau să îmi indexeze pensia. Poate îmi dau înapoi şi ăia 10% pe care mi i-a luat”, a menţionat Traian Băsescu.

Potrivit lui Băsescu, indexarea înseamnă un angajament pe termen lung.

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