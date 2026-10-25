Ştirea zilei

Foto | Tânăr de 22 de ani, blocat în abrupt pe Colții Trascăului: Salvamontiștii din Alba l-au coborât în rapel

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Tânăr de 22 de ani, blocat în abrupt pe Colții Trascăului: Salvamontiștii din Alba l-au coborât în rapel

Un tânăr de 22 de ani din Cluj-Napoca, plecat singur pe munte, a rămas blocat duminică după-amiază, 25 octombrie 2026, în abruptul Colților Trascăului. Acesta a cerut ajutor printr-un apel la 112, iar salvamontiștii din Rimetea au intervenit prompt și l-au evacuat în siguranță, prin coborâre în rapel.

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Potrivit salvatorilor montani, tânărul a plecat singur să urce pe Colții Trascăului, însă a rămas blocat în zona abruptă și a solicitat sprijinul echipei Salvamont aflate în serviciu la Punctul de Lucru Rimetea.

Salvatorii montani au localizat apelantul, au ajuns la acesta în cel mai scurt timp și l-au evacuat prin coborâre în rapel. Turistul a fost coborât în siguranță și predat familiei care îl aștepta.

În acest context, salvamontiștii din Alba le reamintesc turiștilor să nu se deplaseze singuri pe munte și să nu părăsească traseele turistice marcate, pentru a evita situațiile periculoase.

De asemenea, având în vedere condițiile meteo din perioada următoare, turiștii sunt sfătuiți să urmărească prognozele meteorologice și să se echipeze corespunzător pentru drumeții în condiții de ploaie și frig. Este recomandată și pregătirea unui echipament de schimb, precum și a lanternelor, în contextul reducerii duratei zilei și al scurtării intervalului de lumină naturală.

„Pentru urgențe apelați numărul unic de apeluri de urgență 112”, subliniază reprezentanții Salvamont Alba.

sursa foto: Salvamont Alba

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