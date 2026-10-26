E jale! Șase din zece companii din România au vulnerabilități financiare: Datoriile și întârzierile la încasări pun presiune pe mediul de afaceri

Încetinirea economiei, profitabilitatea redusă și problemele de lichiditate sporesc riscurile pentru companiile românești. Comerțul, construcțiile și transporturile se numără printre sectoarele expuse, iar următoarele 6–12 luni ar putea aduce dificultăți suplimentare pentru firmele cu o situație financiară fragilă.

Șase din zece companii din România prezintă cel puțin două vulnerabilități financiare care le pot afecta lichiditatea, profitabilitatea și capacitatea de dezvoltare, potrivit unei analize realizate de compania de consultanță TPC Concept, citată de presa economică. Printre principalele probleme se numără capitalizarea insuficientă, îndatorarea ridicată, presiunea asupra capitalului de lucru și marjele de profit reduse.

Riscurile apar într-un moment în care economia românească traversează o perioadă de creștere slabă, iar firmele sunt nevoite să își gestioneze cu mai multă atenție cheltuielile, obligațiile de plată și finanțarea activității curente.

Potrivit prognozei publicate în mai 2026 de Comisia Europeană, produsul intern brut al României ar urma să crească cu numai 0,1% în acest an, după un avans de 0,7% în 2025. Instituția europeană anticipează, de asemenea, o reducere a consumului intern, pe fondul inflației persistente și al măsurilor de consolidare fiscală.

Lichiditatea, una dintre principalele probleme ale companiilor

O firmă poate înregistra vânzări și poate avea comenzi, fără să dispună în același timp de suficienți bani pentru plata salariilor, a furnizorilor, a ratelor bancare sau a taxelor. Situația apare atunci când încasările întârzie, iar obligațiile financiare trebuie achitate la termene fixe.

Pentru companiile care funcționează cu rezerve reduse, acumularea facturilor neîncasate poate transforma rapid o problemă temporară de numerar într-o dificultate financiară mai amplă.

Capitalizarea insuficientă limitează capacitatea firmelor de a absorbi șocuri economice, în timp ce îndatorarea ridicată le expune la costuri de finanțare și obligații suplimentare. În cazul societăților cu profituri mici, chiar și o scădere moderată a vânzărilor sau o creștere a cheltuielilor poate reduce semnificativ resursele disponibile.

Problemele se pot transmite și de la o companie la alta. Atunci când un client întârzie plata unei facturi, furnizorul său poate ajunge, la rândul său, în situația de a amâna plățile către propriii parteneri. Astfel, întârzierile se pot propaga de-a lungul lanțurilor comerciale.

Comerțul, construcțiile și transporturile, printre sectoarele expuse

Potrivit analizei TPC Concept, vulnerabilitățile sunt mai vizibile în comerț, construcții, transporturi și o parte a industriei prelucrătoare. Aceste domenii pot resimți puternic combinația dintre costuri ridicate, marje reduse și încasări întârziate.

În comerț, reducerea puterii de cumpărare poate afecta volumul vânzărilor, în timp ce stocurile și obligațiile față de furnizori continuă să genereze cheltuieli.

În construcții, durata proiectelor, costurile materialelor și decalajele dintre executarea lucrărilor și încasarea facturilor pot amplifica presiunea asupra fluxului de numerar. Pentru firmele de transport, combustibilul, întreținerea vehiculelor, salariile și finanțarea flotelor reprezintă cheltuieli care trebuie acoperite chiar și atunci când plățile clienților întârzie.

În industria prelucrătoare, situația diferă de la o ramură la alta, însă firmele care operează cu marje mici și depind de un număr restrâns de clienți pot deveni vulnerabile în cazul reducerii comenzilor.

Datele privind insolvențele confirmă că unele dintre aceste sectoare sunt deja sub presiune. Conform studiului Coface referitor la anul 2025, în România au fost deschise 7.553 de proceduri noi de insolvență, față de 7.274 în 2024. Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, a înregistrat 1.844 de cazuri, construcțiile 1.580, iar transporturile și depozitarea 939. Împreună, cele trei sectoare au reprezentat aproximativ 58% din totalul procedurilor noi de insolvență.

Insolvența nu trebuie confundată cu simpla existență a unor vulnerabilități financiare: nu toate firmele cu probleme ajung în această situație, iar indicatorii de risc nu înseamnă automat că o companie își va înceta activitatea.

Creșterea economică slabă poate amplifica dificultățile

Evoluția companiilor depinde și de contextul macroeconomic. O economie care crește foarte lent poate limita posibilitățile de extindere a vânzărilor, în timp ce inflația și ajustările fiscale pot afecta cererea și costurile de funcționare.

În prognoza sa din mai 2026, Comisia Europeană a anticipat o creștere economică de 0,1% pentru România, indicând că ajustarea fiscală și inflația ridicată ar urma să afecteze consumul intern. Aceste evoluții pot influența veniturile firmelor, mai ales ale celor dependente de piața locală.

Într-un asemenea mediu, companiile cu datorii mari, capital propriu redus și rezerve limitate au mai puține posibilități de a absorbi perioadele dificile. În schimb, firmele cu lichidități suficiente, costuri bine controlate și o bază diversificată de clienți pot avea o poziție mai bună pentru a-și menține activitatea și pentru a atrage clienți ai concurenților aflați în dificultate.

Următoarele 6–12 luni, o perioadă importantă pentru firme

Analiza citată avertizează că vulnerabilitățile financiare s-ar putea transforma în dificultăți mai mari în următoarele 6–12 luni. Evoluția efectivă va depinde însă de ritmul încasărilor, costurile de finanțare, cererea pentru bunuri și servicii și capacitatea companiilor de a-și adapta cheltuielile.

Pentru firme, prioritățile sunt gestionarea atentă a fluxului de numerar, urmărirea facturilor restante, evaluarea riscurilor asociate clienților și furnizorilor și evitarea acumulării unor obligații care nu pot fi susținute de veniturile estimate.

În paralel, diversificarea portofoliului de clienți și menținerea unor rezerve financiare pot reduce dependența de încasări individuale și pot oferi mai multă flexibilitate în perioadele cu activitate economică slabă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal