Bărbat lovit de o mașină în Alba Iulia. Traversase strada prin loc nepermis

Trafic îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, după ce un bărbat a fost accidentat de un autoturism în timp ce traversa strada prin loc nepermis. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Un bărbat ar fi traversat strada, prin loc nepermis, fiind surprins și accidentat de un autoturism.
Polițiștii efectuează cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
