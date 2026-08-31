Curier Județean

Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de soția sa: A fost surprins chiar de polițiști

Bogdan Ilea

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Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de soția sa: A fost surprins chiar de polițiști 

Un bărbat de 50 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști, după ce ar fi încălcat un ordin de protecție provizoriu emis cu o zi înainte și s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri de soția sa.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 august 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din comuna Vințu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 09.10, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, emis la data de 29 august 2026, pentru o perioadă de 5 zile și s-ar fi apropiat, la o distanță mai mică de 100 de metri, de soția sa, în vârstă de 42 de ani, fiind surprins de polițiști, în apropierea locuinței acesteia.

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