Tânăr din Cugir, reținut: S-a apropiat de partenera sa deși avea ordin de protecție pentru o perioadă de 3 luni

Un tânăr de 24 de ani, din Cugir, a fost reținut după ce ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de partenera sa, în vârstă de 24 de ani.

Conform IPJ Alba, la data de 30 august 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 29 august 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 25 august 2026, de către Judecătoria Alba Iulia, pentru o perioadă de 3 luni, și nu ar fi păstrat distanța minimă de 50 metri față de partenera sa, în vârstă de 24 de ani și de domiciliul acesteia.

În cursul zilei de azi, 31 august 2026, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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