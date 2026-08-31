Video | Peste 220 de șoferi, testați pentru alcool și droguri în Alba, în două nopți: Câte infracțiuni au descoperit oamenii legii
Peste 220 de șoferi, testați pentru alcool și droguri în Alba, în două nopți: Câte infracțiuni au descoperit oamenii legii
În nopțile de 28/29 august și 29/30 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, au derulat o acțiune pe raza județului, care a vizat identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.
Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit menținerea unui climat de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate peste 220 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, în urma cărora au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în temeiul O.U.G. 195/2002 și au fost constatate 2 infracțiuni.
Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu conducă vehicule după consumul de alcool sau de substanțe psihoactive.
Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice.
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