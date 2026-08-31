Tânără din Blaj, prinsă băută la volan la primele ore ale dimineții: Ce alcoolemie avea

Tânără din Blaj, prinsă băută la volan pe o stradă din oraș: Ce alcoolemie avea

O tânără din Blaj, de 26 de ani, a fost depistată la volan pe o stradă din oraș în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Conform IPJ Alba, la data de 30 august 2026, în jurul orei 07.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada Clujului din municipiu, un autoturism condus de o tânără, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Blaj.

În urma testării conducătoarei auto, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,53 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condusă la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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