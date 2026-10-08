Bărbat din Șpring, prins la volan fără a deține categoria corespunzătoare: Conducea un ansamblu rutier de 4,85 tone

Un bărbat din Șpring a fost depistat de polițiști la volanul unui ansamblu rutier format dintr-un autovehicul și o remorcă fără a deține categoria corespunzătoare pentru conducerea acestuia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 octombrie 2026, în jurul orei 10.15, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DN 74, pe raza localității Șard, un ansamblu rutier format dintr-un autovehicul și o remorcă, care totaliza o masă maximă autorizată de 4.850 de kilograme, condus de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Șpring.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține categoria corespunzătoare pentru conducerea ansamblului rutier, el fiind titularul categoriilor AM, B1, B.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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