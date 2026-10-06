Bărbat din Șibot, băut la volan, implicat într-un accident în Orăștie: A lovit poarta unei societăți comerciale. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 31 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, s-ar urcat băut la volan și a provocat un accident rutier, lovind poarta unei societăți comerciale din municipiul Orăștie.

Potrivit IPJ Hunedoara, în dimineața zilei de 06 octombrie a.c, în jurul orei 04:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Orăștie au intervenit la un eveniment în care un bărbat de 31 de ani, din comuna Șibot, s-ar fi urcat la volan sub influența alcoolului și ar fi pierdut controlul volanului, lovind poarta unei societăți comerciale din municipiul Orăștie.

În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație de 0,82 mg/l alcool în aerul expirat, totodată fiindu-i recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcolemiei.

În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime omenești, doar pagube materiale.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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