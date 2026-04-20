Bărbat din Sebeș, REȚINUT: S-a apropiat de fosta parteneră, deși se afla în arest preventiv la domiciliu
Un bărbat de 46 de ani din Sebeș a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încălcat măsura arestului la domiciliu și s-ar fi apropiat de locuința fostei partenere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 20 aprilie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de evadare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 19 aprilie 2026, ar fi părăsit locuința unde executa măsura preventivă a arestului la domiciliu și s-ar fi apropiat de locuința fostei sale partenere, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Sebeș, la data de 7 aprilie 2026.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evadare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Reamintim că, la data de 29 martie 2026, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Sebeș, a fost identificat de către echipajul de siguranță publică în proximitatea blocului în care locuiește fosta sa parteneră, acesta încălcând obligația impusă prin ordinul de protecție provizoriu, emis în data de 28 martie 2026.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sebeș cu propunere de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu a bărbatului, în vârstă de 46 de ani, pentru o perioadă de 30 de zile, propunerea fiind însușită de către Judecătoria Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
