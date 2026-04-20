Bărbat din Sebeș, REȚINUT: S-a apropiat de fosta parteneră, deși se afla în arest preventiv la domiciliu

Bogdan Ilea

Bărbat din Sebeș, REȚINUT: S-a apropiat de fosta parteneră, deși se afla în arest preventiv la domiciliu

Un bărbat de 46 de ani din Sebeș a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încălcat măsura arestului la domiciliu și s-ar fi apropiat de locuința fostei partenere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 aprilie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de evadare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 19 aprilie 2026, ar fi părăsit locuința unde executa măsura preventivă a arestului la domiciliu și s-ar fi apropiat de locuința fostei sale partenere, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Sebeș, la data de 7 aprilie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evadare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Reamintim că, la data de 29 martie 2026, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Sebeș, a fost identificat de către echipajul de siguranță publică în proximitatea blocului în care locuiește fosta sa parteneră, acesta încălcând obligația impusă prin ordinul de protecție provizoriu, emis în data de 28 martie 2026.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sebeș cu propunere de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu a bărbatului, în vârstă de 46 de ani, pentru o perioadă de 30 de zile, propunerea fiind însușită de către Judecătoria Sebeș.

DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru restaurante, magazine și pensiuni. 350 de kilograme de produse au fost retrase

DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru restaurante, magazine și pensiuni. 350 de kilograme de produse au fost retrase Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a desfășurat, în primul trimestru al anului 2026, controale și acțiuni de supraveghere în […]

20 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 20 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

FOTO | Paul Toader, elev al liceului din Abrud. MEDALIE DE ARGINT la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026: Premiat în prezența ministrului Educației

Paul Toader, elev al liceului din Abrud. MEDALIE DE ARGINT la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026: Premiat în prezența ministrului Educației Performanță demnă de toată lauda a unui elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan" din Abrud. Mihai Paul Toader, elev în clasa a XI-a Matematică-Informatică, a obținut o medalie de argint la Olimpiada […]

