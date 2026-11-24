Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști după ce a fost oprit la volan pe o stradă din Petrești: Ce au descoperit oamenii legii

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Sebeș, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Petrești, cu plăcuțe de înmatriculare care aparțineau unui alt vehicul.

Conform IPJ Alba, la data de 23 noiembrie 2026, în jurul orei 13.30, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Petrești, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că plăcuțele cu numărul de înmatriculare, montate pe autoturismul condus, aparțin unui alt autoturism.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

Secțiune Știri sub articolul principal