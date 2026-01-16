Curier Județean

Bărbat din Jidvei, prins în timp ce tăia arbori ilegal, REȚINUT după ce a amenințat cu moartea un bărbat aflat la vânătoare

Un bărbat de 39 de ani din comuna Jidvei a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tâlhărie și tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național, după ce ar fi amenințat cu moartea un alt bărbat care l-a surprins în timp ce tăia copaci, pe raza satului Veseuș, din județul Alba.  

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 ianuarie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Jidvei, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate. 

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 10 ianuarie 2026, bărbatul de 39 de ani a fost surprins, în timp ce tăia arbori din fondul forestier, pe care intenționa să și-i însușească, de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care se afla la o partidă de vânătoare legal organizată, pe raza satului Veseuș. Bărbatul de 39 de ani i-ar fi adresat amenințări cu moartea și cu acte de violență bărbatului de 43 de ani, provocându-i acestuia o stare de temere. 

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea documentării cazului.

