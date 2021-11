Bărbat din Cugir, posesor al unui mandat de executare pentru infracțiuni rutiere, REȚINUT de polițiști. A ajuns după gratii

Inghetata, un desert desavarsit cu multiple beneficii pentru organismul tau

Ori de cate ori ne gandim la deserturi cu adevarat delicioase, inghetata pare sa se situeze mereu undeva in topul preferintelor noastre. Indiferent ca este vorba despre cei mici sau despre noi adultii, inghetata ramane unul dintre cele mai indragite deserturi, pe care le consumam ori de cate avem ocazia. De foarte multe ori atentia noastra este atat de mult focusata pe gust, incat aproape ca uitam complet de faptul ca inghetata este concomitent si unul dintre acele deserturi care ascund in spate un intreg amalgam de beneficii pentru organismul nostru. In ciuda faptului ca inghetata este de foarte multe ori considerara un veritabil “distrugator” de diete, in realitate lucrurile stau complet altfel.

Daca esti un mare iubitor de inghetata si o conusumi in mod regulat, trebuie sa stii ca nu doar aroma este cea care transforma inghetata intr-un desert desavarsit, ci si alte beneficii mai putin stiute, la care rareori ne gandim atunci cand savuram din plin orice produs culinar. Pentru a te face sa apreciezi si mai mult indragita inghetata, am pregatit pentru tine o lista cu cateva dintre cele mai importante beneficii aduse de acest desert incredibil. Mai multe detalii despre aceste beneficii pot fi gasite aici

Contine numeroase vitamine si minerale

Chiar daca poate parea greu de creut ca in cazul unui desert putem vorbi despre un numar mare de vitamine si minerale, inghetata chiar este unul dintre acele deserturi care vin la pachet cu o multitudine de vitamine si minerale. Printre cele mai importante vitamine care se regasesc in interiorul incantatoarei inghetate avem: Vitamina A, C, D, E, o parte din complexul de vitamine B, dar si putina vitamina K. Fascinant, nu-i asa?

Iti imbunatateste starea de spirit

Dincolo de faptul ca aroma unei inghetate are capacitatea de a ne incita cu usurinta papilele gustative, acest desert fascinant reuseste in acelasti timp sa aduca si o imbunatatire semnificativa a starii de spirit. Probabil ca ni se intampla destul de des sa fim cuprinsi de o stare inexplicabila de bine atunci cand consumam inghetata. Explicatia ar fi aceea ca, la fel ca si in situatia consumului de ciocolata, corpul uman secreta serotonina si endorfina, hormoni responsabili cu starea noastra de bine. Astfel, nu gresim absolut deloc daca spunem ca inghetata ne poate chiar ajuta sa inlaturam stresul.

Este prietenoasa cu dietele

Majoritatea dietelor existente presuoun renuntarea la dulciuri, pentru ca acestea au in general in componenta lor foarte mult zahar, principalul ingredient reponsabil pentru kilogramele in plus. In ceea ce priveste inghetat insa, vestea buna este ca aceasta este considerata a fi drept unul dintre cele mai prietenoase deserturi cu dietele. Avand in general un continut caloric scazut, aceasta poate fi inclusa uneori chiar si in dietele pentru slabit.

Inghetata iti ofera energie

Inghetata mai este totodata si un veritabil "energizant"avand in vedere ca aceasta are in componenta sa numeroase grasimi, proteine si carbohidrati, nutrienti absolut esentiali in ceea ce priveste energia noastra zilnica. Asadar, daca ai pofta de un desert delicios, care sa iti aduca o stare de bine si sa te umple de energie, o inghetata reprezinta alegerea perfecta in orice moment al zilei.